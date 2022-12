Édifice évacué à Windsor : la Ville de Windsor prolonge l’ouverture du refuge d’urgence

La semaine dernière, la Ville de Windsor avait annoncé qu'elle fermerait les portes de l'accueil installé au centre communautaire John Atkinson Memorial lundi à 11 h. Mais dans un communiqué publié lundi matin, elle indique que le refuge géré par la Croix-Rouge restera accessible jusqu'au 9 décembre.

Selon le communiqué, une trentaine de résidents déplacés qui se trouvent toujours dans le refuge d'urgence temporaire doivent finaliser leurs plans de logement.

Nous avons exploité l'emplacement temporaire pendant deux semaines, et ces jours supplémentaires vont permettre à un plus grand nombre de locataires de finaliser leurs arrangements , indique dans la déclaration Kirk Whittal, directeur général du logement et des services à l'enfance. Nous savons que c'est un moment très angoissant pour ceux qui restent au refuge d'urgence temporaire, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour aider, et nous pouvons assurer à tous que personne ne sera privé d'options de refuge sûres.

Il précise qu'après vendredi, ceux qui n'auront toujours pas trouvé de logement seront orientés vers le système de refuge d'urgence de la communauté.

Le refuge d'urgence temporaire a été ouvert le 22 novembre dernier après l'émission d'un ordre d'évacuation de l'édifice situé au 1616, avenue Ouellette qui est sans chauffage ni approvisionnement en électricité fiable depuis plusieurs mois.