Matane et la Matanie envisagent un regroupement de leurs services incendie

La MRC de la Matanie a confié à la firme Icarium le mandat d’analyser les possibilités de mise en commun de ses services incendie avec ceux de la Ville de Matane. Il y a, indique M. Turcotte, une volonté des deux parties, tant du côté de la Ville de Matane que de la MRC de la Matanie, de voir à ce que l’on ait un seul et unique service ou peu importe la forme que ça prendra, pour qu'on renforce nos services et qu'on puisse offrir un meilleur service à la population.

Les élus souhaitent aussi réaliser des économies d’échelle. Le préfet observe que le service incendie demeure un des principaux postes budgétaires qui a contribué à l’augmentation des dépenses de la MRC au cours des dernières années. Avec le prix du diesel qui augmente, le prix des pièces aussi, la rareté des pièces, les montants augmentent donc on voit des augmentations assez drastiques , commente le préfet.

Il faudra, ajoute-t-il, voir ce qui est le plus avantageux pour la Matanie sans faire exploser les factures non plus. On attend l’étude pour statuer sur le bon modèle.

Le préfet croit que ce regroupement facilitera aussi la tâche de la MRC . On est rendu à un point où ça nous prend des pompiers de jour, ce qui est très difficile à avoir.

La difficulté de recrutement se complique de plus avec des exigences gouvernementales plus sévères. Souvent il faut avoir plus d’hommes sur les sites d’incendies, il faut répondre à notre schéma de couverture de risque. Avoir le bon nombre d'hommes présents sur les incendies ou sur les accidents était difficile. , précise Andrew Turcotte.

Un budget de 12,5 millions

La MRC de la Matanie a adopté à la fin novembre un budget de 12,5 millions pour la prochaine année. Il s’agit d’une hausse des dépenses de plus de 5 % par rapport à 2022.

Le préfet Andrew Turcotte souligne que malgré le contexte difficile, la MRC de la Matanie a pu garder l’augmentation des dépenses sous le seuil de l’inflation

De plus, la hausse des quotes-parts des municipalités a été limitée à un peu moins de 4 %, ce dont se félicite le préfet.

Après les hausses de l’an dernier, les municipalités souhaitaient plus de prévisibilité, explique M. Turcotte. On a réussi, dit-il, à mettre des surplus de côté pour être capable d'avoir un budget uniforme pour les prochaines années, donc ça fait moins de budgets en dents de scie. Cet effort, selon la MRC , contribuera à atténuer l’impact de l’inflation sur les municipalités et les contribuables.

Priorités de 2023

En 2023, la MRC de la Matanie entend adopter un nouveau plan de gestion des matières résiduelles et investira dans une campagne de sensibilisation à la suite de la mise en place de la distribution des bacs bruns pour la collecte des matières résiduelles.

Des bacs pour le compost ont été distribués en Matanie et en Haute-Gaspésie au cours des dernières semaines (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La MRC devra aussi l’an prochain, à la demande de Québec, consacrer une partie de ses ressources à la réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH).

L’adoption d’une première politique culturelle est aussi dans les cartons de la MRC .

2023 ne sera pas l’année d’ouverture d’un nouveau marché public en Matanie.