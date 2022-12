Résultats mitigés pour le guide de Windsor pour les achats locaux à Noël

Je n’ai pas vraiment vu de différence , raconte Christine Paris, propriétaire de la boutique Serenity Song Design, un commerce d'art plastique et visuel sous toutes ses formes.

Le guide des cadeaux des Fêtes répertorie également toutes les activités du temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Selon elle, le concept est louable même si les effets escomptés tardent à venir.

« Même si ça n'ajoute pas à mes ventes, je vais quand même supporter ce concept de valoriser ce qui est local. » — Une citation de Christine Paris, propriétaire d'une boutique au centre-ville de Windsor

Christine Paris n’est pas la seule à faire ce constat. Dianne Clinton vend des articles d'artisanat. Cette année, elle a décidé de faire encore plus de promotion.

« Cette année, nous avons placé des bracelets sur la couverture du guide et nous n'avons reçu que quatre clients. » — Une citation de Dianne Clinton, propriétaire de la boutique The Hook Pusher sur Wyandotte Street East

Selon Eva Milinkovic, propriétaire de Soffi Studio & Soffi Lighting, le meilleur moyen de joindre plus de clients dans la vente des produits locaux serait de faire des publicités dans les médias sociaux. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Eva Milinkovic, propriétaire d’un commerce de verre soufflé décoratif et d'éclairage sur l'avenue Central, n'est pas non plus en mesure de savoir si sa clientèle se réfère au fascicule.

« Il est difficile de dire que les clients viennent parce qu’ils ont vu ma boutique dans le guide. » — Une citation de Eva Milinkovic, propriétaire de Soffi Studio & Soffi Lighting

Les commerçants rencontrés racontent que pour figurer dans le guide, il faut donner en échange des articles qu’ils vendent. Ils serviront de cadeaux au public.

Les cadeaux qui sont présentés dans le guide sont finalement distribués au public , explique Jason Toner, directeur du marketing, des communications et des relations publiques à l’Office de tourisme de Windsor-Essex île Pelée.

Des améliorations s'imposent

Plusieurs commerçants se plaignent par ailleurs de nombreuses imprécisions observées dans le guide.

Par exemple, dit Dianne Clinton, propriétaire de The Hook Pusher, les informations relatives à l'emplacement de son commerce ne sont pas exactes.

Pour M. Toner, si des erreurs sont constatées, les corrections sont apportées directement à la version numérique.

Mme Milinkovic souhaiterait qu'il y ait plus de publicités dans les médias sociaux pour promouvoir les petits commerces comme le sien.

Du côté de l'office de tourisme, on estime que les retombées du guide sont positives.

Certaines boutiques qui avaient l'habitude de vendre deux ou trois articles l'année dernière en ont écoulé cette année plus d'une trentaine, assure Jason Toner.

Selon M. Toner, 50 partenaires ont offert des cadeaux figurant dans le guide et 10 000 exemplaires supplémentaires du guide ont été distribués cette année. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Il précise qu’il est toutefois encore trop tôt pour mesurer les effets du guide chez les commerçants partenaires cette année.

La version papier du guide des cadeaux des Fêtes a été envoyée à 60 000 foyers. Il est aussi disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) .