Une femme mortellement happée par un conducteur de camion à l’Île-des-Sœurs

L'accident s'est produit sur la place du Commerce, non loin de l'endroit où les autoroutes 15 et 10 se rejoignent et du pont Champlain.

Au dire du SPVM , le conducteur du poids lourd, un homme de 30 ans, a effectué son arrêt obligatoire à une intersection située devant un centre commercial, avant de reprendre sa route.

C'est à ce moment, vers 7 h 15, que la femme se serait engagée sur la voie.

Le conducteur du camion n'a pas été blessé, mais a été transporté à l'hôpital pour traiter un choc nerveux.

Les policiers ont établi un périmètre et des enquêteurs de la division des accidents ont été dépêchés sur place pour faire la lumière sur ce drame.

La place du Commerce a été fermée à la circulation dans les deux directions.