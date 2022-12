Les élèves de l’école Mathieu-Martin évacués en raison d’une odeur de fumée

Les pompiers de Dieppe ont été appelés sur les lieux vers 10 h. Les élèves ont été envoyés dans un bâtiment à proximité, la procédure habituelle par temps froid.

Nous avons reçu un appel pour une senteur et un visuel de boucane dans le local de charpente à l’école Mathieu-Martin. Donc, lorsque nous sommes arrivés, on n’a pas aperçu de boucane. Il y avait une petite senteur. Les pompiers ont investigué pour en trouver la cause. On a conclu que le système de ventilation avait produit cette senteur et boucane là , explique un chef de peloton au service des pompiers de Dieppe, Denis Roberge.

Il n'y a pas eu de feu, explique Denis Roberge, chef de peloton au service d'incendie de la Ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’un problème courant avec ce genre d’équipement, ajoute-t-il.

Peut-être que le moteur ou le système de ventilation comme tel peut surchauffer, ou quelque chose comme ça, puis là, ça s’éparpille dans la bâtisse , indique M. Roberge.

Peu de temps après 11 h, les pompiers se préparaient à quitter les lieux.

Personne n'a été blessé et il n'y a eu aucun dégât dans l'école, conclut Denis Roberge.

Les élèves sont de retour en classe.

Avec les renseignements du journaliste Frédéric Cammarano