Bob McGrath, légende de Sesame Street, meurt à 90 ans

Le décès de M. McGrath a été confirmé par sa famille, qui a publié ce message dimanche sur sa page Facebook : La famille McGrath a une triste nouvelle à annoncer. Notre père, Bob McGrath, est décédé aujourd'hui. Il est mort paisiblement à la maison, entouré de sa famille.

L'organisation éducative à but non lucratif derrière Sesame Street, Sesame Workshop, a mentionné sur Twitter dimanche soir pleurer le décès de Bob McGrath, un membre bien-aimé de la famille Sesame Street depuis plus de 50 ans .

M. McGrath était de la distribution fondatrice de Sesame Street lors de la première de la série, en 1969, jouant le rôle du sympathique voisin, Bob Johnson. Il a fait sa dernière apparition dans la série en 2017.

L'acteur a grandi dans l'Illinois et a étudié la musique à l'Université du Michigan et à la Manhattan School of Music. Il a également été chanteur dans la série des années 1960 Sing Along With Mitch et il a lancé une carrière de chanteur réussie à l'étranger, dont au Japon.