10 heures d’attente aux urgences pédiatriques : l’afflux de patients continue en C.-B.

Vendredi, le temps d’attente estimé pour voir un médecin a atteint 10 heures, et de plus de 9 heures samedi. Lundi à 7 h, le temps d'attente était de plus de 5 heures 30 minutes.

Dimanche, l’hôpital a affirmé qu’il ne redirigeait pas de patients et qu'aucun enfant nécessitant le plus haut niveau de soins pédiatriques ne serait refusé.

Sarah Bell, la cheffe de l’exploitation de l’établissement, indique que les parents devraient amener leurs enfants ayant une maladie respiratoire aux urgences seulement s’ils ont des difficultés respiratoires. Elle ajoute que ceux de moins de 3 mois qui sont fiévreux et déshydratés à cause de la diarrhée ou de vomissements devraient aussi y être conduits.

« Vous n’avez pas besoin d’aller aux urgences si votre enfant à une toux, un rhume, un mal à la gorge, la grippe, une conjonctivite ou une otite. » — Une citation de Sarah Belle, cheffe de l’exploitation, Hôpital pour enfants de la C.-B.

Je n’ai jamais vu autant d’enfants atteints de maladies respiratoires, autant d’enfants malades au même moment , confirme la Dre Susan Kuo, médecin de famille à Richmond, dans le Grand Vancouver.

Avec tous les médecins de famille que je connais, nous travaillons plus dur que jamais , assure-t-elle.

La Dre Kuo s’inquiète tout particulièrement des difficultés d’obtention de tests PCR de dépistage de la COVID-19. Pour donner un traitement approprié aux patients, elle doit déterminer s’ils sont atteints de COVID-19, de la grippe ou du virus respiratoire syncytial, soutient-elle.

Chris Brandt, père de deux jumeaux de quatre ans, a attendu quatre heures avec sa fille à l’Hôpital pour enfants la semaine dernière et trois heures avec son fils à un hôpital de Sechelt samedi.

« C’est difficile avec de jeunes enfants qui ont un âge où ils ne comprennent pas pourquoi ils attendent. Je ne peux pas imaginer [un délai] de 10 à 12 heures. » — Une citation de Chris Brandt, père de jumeaux

Les autorités de la santé font le point lundi

Une mise à jour des autorités de la santé provinciale est prévue lundi matin. Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, et la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, feront le point à 11 h 30, accompagnés de la cheffe de campagne de vaccination Immunize BC Vaccine Operations, la Dre Penny Ballem.

La cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau, et la pédiatre Dre Sanjiv Gandhi répondront à cette annonce à 13 h lundi, d’après une invitation d’un porte-parole du Parti.

Avec les informations de Josh Grant