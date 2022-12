Regard sur 2022 : l’année complètement folle d’Hubert Lenoir

Bruno Savard : Cétait quoi, ta dernière année, 2022?

Hubert Lenoir : Mon album [PICTURA DE IPSE : Musique directe] est sorti à la fin de 2021. Après ça, ç'a été juste des shows, partout. Aux États-Unis, en premier. Après ça, on est allés au Canada anglais. Après en Europe, faire des spectacles, fin de l'hiver et tout le printemps. Après, on était de retour au Québec, festivals tout l'été. Début de l'automne, on est allés en Europe, on a fait des festivals là-bas, on est revenus. Là, on est en train de finir la tournée de cet album-là avec quelques spectacles au Québec.

Q : Dans plusieurs secteurs d'activités : 2022 est l'année de la relance. Tu as été hyper occupé?

R : Moi, ç'a été la relance, pour vrai, plus que je m'attendais encore. Dans le sens que cet album-là a pris des proportions que je pouvais pas vraiment m'attendre. Souvent le monde, quand on parle de deuxième album, c'est comme... Il y a la pression quand un premier album a quand même bien marché. Pour moi, juste avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui a marché en France, les shows qu'on a faits là-bas... T'arrives dans des villes comme Nantes, où des places comme ça, et t'es sold out à 700-800 personnes. C'est vraiment irréel. Je me rappelle qu'à ce moment-là, les spectacles commençaient à reprendre à pleine capacité.

Hubert Lenoir aux Francofolies de Montréal. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Chaque fois que t'arrives dans un nouveau pays, des villes où t'es jamais allé, t'as jamais entendu le nom de la ville, quand tu regardes sur ton horaire. Pis là, c'est rempli de jeunes dans la vingtaine qui hurlent toutes les paroles de chaque couplet, de chaque refrain. Pour moi, c'était malade.

Q : Tu as souvent dit dans d'autres entrevues que quand t'étais jeune, tu fittais pas. Maintenant, t'es rendu le gars de Québec qui s'en va dans une ville qu'il ne connaît pas, en France, et dont les gens chantent les chansons. Fittes-tu, maintenant?

R : Je pense que... non. Je me sens toujours un peu décalé de tout. Mais on dirait qu'avec le temps, c'est peut-être pas nécessairement d'apprendre à fitter, mais d'apprendre à être bien avec le fait de pas nécessairement avoir l'impression de fitter nulle part.

Maintenant, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, j'ai beaucoup de succès. C'est un drôle de feeling. C'est assez spécial, quand toute ta jeunesse à l'école, t'es un peu invisible. Et là, soudainement, quand tu te mets à avoir du succès, de l'argent, des trucs comme ça, la relation avec les personnes que tu connais change. Parce que soudainement des personnes qui se foutaient de moi au secondaire sont intéressés par mon succès, ou les biens matériels que je peux avoir. C'est weird. Faque d'une certaine manière, tu te sens encore plus comme un alien.

J'ai l'impression que cette individualité-là, dans ma vie, m'a apporté beaucoup de souffrances, mais avec le temps j'ai appris que ça pouvait m'apporter... autre chose.

Q : Maintenant, te considères-tu fort avec ça? Avec tout le succès que t'as, tu pourrais être arrogant. Tantôt la caméra ne roulait pas et tu étais zéro arrogant, mais tu pourrais l'être.

R : C'est sûr qu'après ça y'a un feeling. Surtout le Félix d'interprète masculin où y'a une partie qui est le vote du public. Quand j'ai commencé, y'a des gens qui ont dit : Ça va pas durer, dans un an ou deux ans ça va être un has-been. Là, ça fait comme quatre ans. Je reviens et je gagne le vote du public. C'est sûr que c'était une bonne manière d'étendre dans la face du monde comme Fuck you, je suis encore là!

Mais après, j'espère qu'en vieillissant, je [devienne] plus fort. J'aimerais ça avoir peur de rien. Être de plus en plus en confiance. J'ai confiance en mes capacités et je me force pour devenir meilleur dans ce que je fais Ça fait beaucoup partie de ma quête. Pour moi, la musique c'est une vocation, c'est pas un métier. Je passe tellement de temps à travailler là-dessus! J'essaie de devenir le meilleur possible. Si tu me vois travailler en studio, je suis vraiment... Tu peux parler avec tous les gens avec qui je collabore. Je peux travailler des heures qui ont pas de sens, sans arrêt, à être stické sur un but : rendre la chose la meilleure possible.

L'artiste Hubert Lenoir est reparti du 44e Gala de l'ADISQ les bras chargés de Félix. Photo : Radio-Canada / Eric MYRE

Q : Sur les textes, sur la musique, sur quoi?

R : Sur le son, la musique, beaucoup en studio. Je dirais que je suis quelqu'un qui écrit dans la vie. J'écris des textes, de la musique, avant d'aller en studio. Mais je considère qu'une bonne partie de mon écriture se continue en studio, au mix. J'essaie de devenir meilleur là-dedans, mais j'essaie avec le temps de ne pas rester enfermé dans aucune case. C'est pour ça aussi que... j'essaie de ne pas avoir l'air d'être... de ne pas rester sur des impressions que le monde pouvait avoir de moi.

Ça me dérange pas que les gens disent : Avant, t'étais plus comme ça. Maintenant, t'es plus comme ça . J'ai aucun problème à grandir. J'ai commencé à être dans l'oeil public vraiment jeune. Pis c'est pas que je veux renier des comportements que j'ai eus publiquement avant, je suis encore tout down avec ça. Maintenant, je suis plus vieux, je fais autre chose, j'apprends, j'essaie d'être plus... La gentillesse et la politesse sont des choses importantes.

Q : Mais ça veut pas dire que tu t'assagis.

R : Non, non! C'est juste que des fois, rapidement, dans l'oeil public et dans le show business, tu te fais mettre dans une case, et souvent cette case-là peut être quelque chose de très payant. Y'a du monde qui disent : Ce serait cool qu'il reste de même J'essaie d'être au-delà de toute attente. Je me pose pas la question, je fais juste constamment évoluer et me fier à ce que j'ai le goût de dire, dans le moment présent où on est là, comment j'ai envie de m'habiller, quel genre de musique j'ai le goût de faire. Pis outre ça, fuck that! Sérieusement, je regarde jamais dans le passé.

Hubert Lenoir en entrevue avec Bruno Savard Photo : Radio-Canada

Q : Est-ce que ç'a été dur, pour toi, les années pandémiques?

R : J'ai pas beaucoup de problèmes avec le fait de ne pas faire de spectacles. Pour moi, ma première manière de gagner ma vie, ç'a été ça, de jouer dans la rue à Québec. Je m'e rappelle qu'il fallait donner quelque chose. Fallait donner un spectacle. La rue, c'est la scène la plus basse qu'il y a pas. Parce que les gens y commencent avec une opinion de toi qui n'est pas à zéro, peut-être à -20. Tout le monde a une opinion négative. Pour les gagner et qu'ils finissent par te pitcher un 5 $ ou un 10 $, faut que tu donnes un spectacle. J'étais extrêmement timide et terrorisé, mais fallait que je gagne ma vie. Pour moi, la performance scénique, la flamboyance de donner un spectacle, c'est dans mon ADN. J'peux pas faire autrement. C'est comme quelqu'un qui a grandi avec son père qui fait de la mécanique. Ça veut pas dire qu'il aime ça faire de la mécanique, mais je sais comment le faire. Pour moi, la scène, c'est pas la chose qui m'allume. C'est vraiment l'écriture de musique, faire des albums, être en studio. Si j'avais pas ça, je ne ferais pas de spectacles.

Q : Éventuellement, quand tu seras un vieillard comme moi, tu pourras être producteur de musique ou quelque chose comme ça?

R : J'aime ça, je l'ai fait! J'ai eu des offres, mais des fois, je suis tellement stické sur ce que je pense qui est bon et ce que je veux faire, pis que j'ai assez de succès dans ce que je fais en solo, pour que souvent, ça devient frustrant de travailler pour d'autres.

Q : T'es un vrai travailleur autonome.

R : J'ai trop la confiance idiote de la jeunesse encore en pensant que toutes mes idées sont bonnes [rires].

Q : Il va où, ton chemin, en 2023? Pour la prochaine année?

R : Ça paraît spécial de faire cette entrevue-là en ce moment, parce que je m'étais juré que c'était terminé pour moi les entrevues. Après l' ADISQ j'avais l'impression d'avoir mis mon point... C'est terminé, je prends du temps off pour créer de la nouvelle musique, mes spectacles se terminent. J'avais dit à mon équipe : OK, là, moi en 2023, je veux pu faire de shows pendant un bon bout, je veux travailler en studio. Vous avez jusqu'à Noël pour booker des shows. Après ça, je vais juste me concentrer pour écrire des trucs, travailler sur d'autres projets. J'ai des projets plus en arrière de la caméra, derrière la console, réaliser et produire pour d'autres.

Hubert Lenoir prévoit faire moins de spectacles en 2023. Photo : Content Content

Mon agenda est chargé. Je vais peut-être partir du Québec pendant un bout pour travailler ailleurs.

Q : Quelle résolution devrait-on prendre à Québec, ou au Québec?

R : Dans la ville de Québec, en tant que personne qui habite là depuis toujours... j'ai jamais déménagé. J'ai une maison à Québec et tout. Je pense que ce que je vois qui évolue de la scène musicale, peut-être qu'on devrait... Y'a plein d'organismes comme le Pantoum qui font de gros efforts. Faudrait pas prendre ces endroits-là comme acquis, faudrait pas prendre le milieu culturel, ou juste la vie de ce qui rend une ville comme Québec aussi nice pour habiter. De pas prendre ça pour acquis et faire des efforts pour rendre ça meilleur pour que les gens plus jeunes aient envie d'y habiter. Y'a eu vraiment des trucs cool qui se sont passés dans les 5-7 dernières années, mais il faut continuer à travailler fort. C'est peut-être de la projection que je fais, je me parle à moi-même.

Q : T'aimes Québec?

R : Oui et non. Je pense que j'ai prouvé mon point en décidant de rester après toutes ces années, en roulant sur la 20 au moins j'sais pas combien de fois par année. J'aime beaucoup rouler en char. Prendre le train aussi c'est cool. Peut-être que VIA Rail fasse plus de départs.

Je travaille à Québec parce que y'a plein de collaborateurs avec qui je travaille qui sont là. Je pense par contre qu'en tant que personne d'une ville plus petite. Y'a une espèce de rivalité entre Québec et Montréal que je comprends pas vraiment, c'est sûr que Montréal c'est une métropole et Québec c'est plus petit. On peut pas vraiment comparer. Y'a plein de choses que Montréal [a] qu'on n'a pas, pis qu'on aura jamais.

Je pense que quand tu décides d'habiter dans une plus petite ville, il faut accepter aussi... Pour moi, pour vrai, l'aéroport est juste au bout, si je veux aller travailler à Paris pour travailler sur la musique de quelqu'un que j'estime énormément... Maintenant avec Internet, on est connectés, faut pas penser que parce qu'on habite dans une petite ville qu'on peut pas aller à New York ou Paris. On s'en fout un peu de la ville d'où tu viens, t'es pas obligé de penser que parce que t'es dans une petite ville tu seras pas sur la map.