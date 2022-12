Un programme qui réunit les enfants et leurs familles autochtones a du succès à Winnipeg

Le programme a réuni des enfants avec leurs familles ou empêché qu’un enfant n'entre dans le système de protection de l'enfance, selon le centre Ma Mawi Wi Chi Itata. Son taux de succès est évalué à 98 %.

Sur une période de trois ans, 655 enfants ont fait partie de ce programme. Là-dessus, 263 enfants vivent avec leur famille et 139 autres attendaient, en mars 2020, de rentrer chez eux.

Le programme a également permis à 141 enfants de ne pas être envoyés dans des familles d'accueil non autochtones.

Une histoire de succès réalisée par ce programme

Membre de la Première Nation Sagkeeng, Cara Courchene est un exemple de réussite de ce programme qui lui a permis de retrouver ses enfants.

Cara Courchene a elle-même été en famille d'accueil pendant son enfance. Elle raconte que plus tard, elle faisait souvent la fête et que, devenue mère, elle a tenté de trouver un équilibre entre ses responsabilités familiales et son style de vie.

De toute évidence, la drogue a pris le dessus , explique la jeune femme de 36 ans.

Ses enfants lui ont été retirés. Elle a été orientée vers le programme Family Group Conference pendant que ses enfants étaient dans un foyer d'accueil géré par le centre Ma Mawi Wi Chi Itata.

Cara Courchene a été jumelée avec une mentore, grâce à qui elle s'est sentie comme un membre de la famille.

Elle attribue à sa mentore le mérite de ne jamais l'avoir abandonnée.

« Ce qui m'a marquée, c'est la façon dont ma mentore venait me voir. À plusieurs reprises, elle venait simplement frapper à ma porte et disait : "as-tu faim?" ou "as-tu besoin de parler à quelqu'un?" et je pense que c'est ce qui m'a aidé à traverser certaines de mes périodes difficiles. » — Une citation de Cara Courchene, bénéficiaire du programme Family Group Conference

Ils ne vous quittent pas, même quand vous êtes au plus mal comme je l'étais, ils n'ont jamais renoncé à moi et c'est ce que j'ai aimé chez eux , déclare-t-elle.

Mme Courchene est entrée en désintoxication et est sobre depuis 2019.

Inspirée par l'aide qu'elle a reçue, Cara Courchene termine actuellement ses études pour devenir travailleuse de soutien aux familles. Elle veut aider les gens comme elle à réaliser qu'ils peuvent se libérer de leur dépendance et retrouver leurs enfants.

Le programme du centre Ma Mawi Wi Chi Itata a obtenu du 2,5 million de dollars pour tripler le nombre de familles admissibles sur une période de trois ans. Le rapport d'activités permet de comprendre de quelle façon le centre s'y est pris pour obtenir du succès et recommande un financement stable pour le programme.

La directrice générale du centre Ma Mawi Wi Chi Itata, Diane Redsky, souhaite que le programme fasse partie du système de protection de l'enfance au Manitoba et qu'il soit encadré par une loi, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande où un programme semblable a été mis sur pied.

Avec les informations de Ian Froese