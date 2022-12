Des infirmières auxiliaires veulent une revalorisation de leur statut, daté selon elles

Ginny Wong est infirmière auxiliaire à High River. Selon elle, ses tâches sont les mêmes que celles d’une infirmière autorisée, mais son statut est celui d’une infirmière auxiliaire.

C’est frustrant , dit-elle. Nous sommes infirmières, nous faisons le travail d'infirmière et nous ne sommes pas reconnues comme telles .

Avec trois autres infirmières auxiliaires, elle demande une reclassification de leur emploi, car leur statut officiel dit que leur rôle est d'aider les infirmières autorisées à prendre soin des patients. Selon le groupe, ce n'est plus le cas.

Le rôle a été créé durant la Seconde Guerre mondiale afin de combler le manque d’infirmières durant cette période. À cette époque, leur titre était aide-infirmière certifiée, mais depuis, leur apprentissage, l'étendue de leurs tâches et leur titre ont beaucoup évolué, mais pas leur classification.

D'ailleurs, elles sont reconnues comme infirmières à part entière dans d’autres provinces comme en Colombie-Britannique, Ontario et en Nouvelle-Écosse, disent-elles.

Selon le site provincial qui donne des informations sur l’emploi, Alis Alberta, les infirmières auxiliaires gagnent 35 % de moins que les infirmières autorisées. Elles obtiennent leurs diplômes après deux ans d'études alors que les infirmières autorisées doivent en faire quatre.

Quitter l’Alberta pour l’Ontario

Une infirmière que Radio-Canada a accepté de ne pas identifier a travaillé comme infirmière auxiliaire dans plusieurs centres de santé en Alberta pendant plus de 10 ans. Elle a quitté la province pour l'Ontario il y a deux mois : je suis partie, car le niveau de respect a décliné au fil des ans .

Un jour je suis rentrée chez moi et je me suis dit je ne peux plus continuer à être mal traitée, à être appelée ''une applicatrice certifiée de pansements'' , dit-elle.

Même si elle n’a pas l’intention de retourner en Alberta, elle soutient la demande de reclassification du statut d'infirmière auxiliaire.

Le temps d’accepter le changement

Tim Guest, le directeur général de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, pense que la description provinciale des infirmières auxiliaires est datée et qu’elle a besoin d’une mise à jour.

La réalité est qu’il est temps de changer , dit-il.

Selon lui, reclasser l'emploi ne changera rien au niveau du système de santé, mais améliorera le moral des infirmières auxiliaires dans la province. Il rappelle qu’il y a un manque de personnel infirmier au Canada et que ces infirmières peuvent trouver un emploi ailleurs .

La directrice générale de l’Association des infirmières de l’Alberta, Kathy Howe, abonde dans le même sens que Tim Guest. Infirmière auxiliaire n’est plus une description adéquate , dit-elle.

Elles ne sont plus sous les infirmières autorisées, elles exercent à leurs côtés et exécutent des soins directement aux patients , complète Kathie Howe

Dans une déclaration écrite, Brian Jean, ministre de l’Emploi, de l’Économie et du Développement du Nord, écrit que c'est à la Commission des relations de travail de la province de déterminer si le champ d'exercices des infirmières auxiliaires correspond aux normes des soins qu’exécutent les infirmières autorisées.

