Un seul traversier entre Québec et Lévis

Un seul traversier assure, depuis lundi matin, le service entre Québec et Lévis. Le AML Levant, utilisé jusqu’à maintenant en remplacement du traversier Lomer-Gouin, est retiré pour la saison hivernale.

Le navire Alphonse-Desjardins assurera le service seul, jusqu’au retour du Lomer-Gouin. Les départs seront aux 40 minutes entre 6 h et 8 h et entre 16 h et 18 h, tant que les conditions maritimes hivernales le permettront.

Nous sommes conscients que cette situation n’est pas l’idéale pour nos clients. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer un service fiable et prévisible pour notre clientèle et nous ne ménageons aucun effort pour offrir le maximum de départs dans les circonstances , affirme par voie de communiqué la Société des traversiers (STQ).

La STQ mentionne que la situation devrait revenir à la normale durant la semaine du 19 décembre. Le navire Félix-Antoine-Savard devrait alors être réparé. Le traversier reprendra du service à L'Isle-aux-Coudres.

Le traversier Lomer-Gouin a été dépêché d’urgence à L’Isle-aux-Coudres à la fin octobre.

Le navire de location NM Svanoy, qui assurait le service de traverse entre Saint-Joseph-de-la-Rive et L’Isle-aux-Coudres, a été endommagé à la suite d’une fausse manœuvre. Il est toujours en réparation.

Le traversier NM Svanoy Photo : Twitter/StephaneLafaut (capture d'écran)

Le service de traversier est jugé prioritaire à L’Isle-aux-Coudres puisque sa population n’a aucun autre moyen de rejoindre Saint-Joseph-de-la-Rive.

Ce qui n’est pas le cas des habitants de Québec et de Lévis, qui ont accès à deux ponts pour traverser le fleuve Saint-Laurent.

Le NM Alphonse-Desjardins assure seul le service entre Québec et Lévis. Photo : Radio-Canada / François LaRochelle

Traverse Isle-aux-Coudres

Un seul navire sera aussi en service, le 6 décembre, entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Les départs s’effectueront toutes les 40 minutes entre 7 h 40 et 20 h.

Le second navire sera déployé exceptionnellement à la traverse de L’Isle-aux-Coudres pour assurer un service cargo de désenclavement à la population.