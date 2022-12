Une garderie de Saint-Denis-de-Brompton complètement ravagée par les flammes

Il s’agit de la garderie Montessori La Casa Tropical, située sur la rue des Améthystes. Selon la Sûreté du Québec (SQ), le feu a éclaté vers 23 h 30.

Les flammes ont été maîtrisées et personne n'a été blessé, selon la SQ . Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux et ont pris plus de trois heures pour venir à bout du feu, fait savoir la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dans une publication Facebook.

Les pompiers de Sherbrooke, de Magog et de Windsor sont venus prêter main forte à leurs collègues de Saint-Denis-de-Brompton. Il s’agit d’une perte totale. Le bâtiment ne sera plus utilisable, selon la SQ . Un inspecteur des incendies s’est d’ailleurs rendu sur les lieux.

La Municipalité explique par ailleurs qu’elle va offrir sa collaboration pour venir en aide à la garderie et les parents touchés . Nos pensées vont vers le propriétaire de l'endroit, ainsi que vers tous les parents et enfants qui ont perdu leur milieu de vie , indique la Municipalité.