Édifice évacué à Windsor : des locataires à la rue après la fermeture du refuge d’urgence

Ils ont été évacués de leur logement parce que leur immeuble était dépourvu de chauffage et d'électricité.

La Ville de Windsor et la Croix-Rouge ont mis en place le 22 novembre un refuge d'urgence pour les accueillir. Le centre devait être ouvert le temps nécessaire, mais la Ville a annoncé la semaine dernière que le refuge serait fermé lundi dès 11 h.

Une cinquantaine de lits de camp sont installés dans le gymnase du centre communautaire John Atkinson. En plus d'un abri chaud, les gens auront accès à trois repas par jour. Photo : CBC/Jason Viau

Mme Steptoe et son fiancé - tous deux handicapés - ainsi que sa fille de 17 ans se retrouvent pour l'instant sans toit. Elle et sa famille se sont vues proposer un appartement jeudi dernier, mais elle n'a pas encore pu remplir les papiers.

Elle n'est pas la seule dans cette situation. Jerrod Lefler, un autre résident du 1616 Ouellette, est aussi à la rue pour l'instant.

Je n'ai nulle part où aller , dit-il. Je n'ai absolument aucun projet. Je ne sais pas ce que je vais faire.

Selon M. Lefler, 15 personnes de l'immeuble évacué n'ont pas d'endroit où aller.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, Jason Moore, directeur principal des communications et du service à la clientèle de la ville de Windsor, dit ne pas être en mesure de communiquer des chiffres officiels sur le nombre de personnes qui se retrouveront sans logement à la suite de la décision de la Ville de fermer le refuge.

Laissés pour compte

M. Leflers'attendait à ce que la Ville en fasse plus pour les locataires déplacés.

La nuit dernière, les gens ne dormaient pas , raconte-t-il. Il y a des gens qui pleurent. Vous pouvez les entendre pleurer parce qu'ils n'ont nulle part où aller.

« Il y a des gens qui souffrent et qui, sans que ce soit de leur faute, vont être sans abri. » — Une citation de Jerrod Lefler, résident évacué du 1616, avenue Ouellette

La Ville de Windsor affirme qu'elle continue de chercher un abri pour les résidents qui n'ont pas trouvé d'autre logement.

Soyez assurés que personne ne sera laissé de côté , poursuit la déclaration de M. Moore. Le personnel continue de travailler 24 heures sur 24 pour aider les locataires à trouver un endroit où aller .

Les locataires du 1616, avenue Ouellette à Windsor ont été évacués le 22 novembre alors que l'édifice est privé d'éléctricité et de chauffage depuis plusieurs semaines. Photo : CBC

De son côté, la Croix-Rouge dit continuer à soutenir les résidents déplacés du 1616 Ouellette.

En attendant, si Billie-Jo Steptoe est reconnaissante pour les mesures d'urgence qui ont été prises, elle estime que la situation de l'immeuble aurait dû être réglée à l'avance.

Notre immeuble n'aurait pas été aussi mal en point si la Ville était intervenue et avait tenu une main plus ferme bien plus tôt. J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. Nous payons nos impôts et nous ne sommes qu'un signe de dollar pour eux , déplore-t-elle.

Avec des informations de CBC