L’achalandage dans le tunnel La Fontaine a baissé de 30 % depuis le début des travaux

Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l'un des principaux liens entre Montréal et la Rive-Sud, n'accueille plus que 58 000 véhicules par jour depuis que 3 des 6 voies de circulation ont été retirées, en octobre, pour permettre la réalisation d'importants travaux de rénovation.

C'est 31,8 % de moins qu'en septembre 2022 (85 000 véhicules par jour), et 52 % de moins qu'en juillet 2020 (120 000 véhicules par jour).

Ces chiffres ont été dévoilés lundi par le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui a fait le point par voie de communiqué en début de journée.

Ils laissent entendre que, trafic oblige, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à s'être tournés vers le transport collectif pour circuler entre Montréal et la Rive-Sud.

Les lignes de bus gratuites, par exemple, ont transporté en moyenne 1319 personnes par jour, en novembre, contre 533, en octobre.

Les autobus gratuits mis en place pour pallier la fermeture de trois des six voies du pont-tunnel La Fontaine roulaient à vide, au départ. Ils sont désormais plus populaires, plaide le MTQ. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'achalandage aux stations de métro Radisson et Longueuil–Université-de-Sherbrooke a également enregistré des hausses respectives de 5,3 % et de 4,5 % pour la même période.

Quant à la navette fluviale, dont le service sera suspendu à compter de la semaine prochaine, sa popularité a crû de 34,6 % en un mois, constate le MTQ .

Un bilan positif, selon la ministre

La vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, se réjouit de voir que les mesures de mitigation mises de l'avant par son gouvernement ont convaincu des automobilistes d'opter pour le transport en commun.

C'est sûr qu'il y a des gens [...] qui sont mis à prendre l'autobus et qui ne le faisaient pas avant , a-t-elle soutenu lundi à l'émission montréalaise Tout un matin, sur ICI Première.

Ce qu'il faut espérer, c'est que ces gens là, même quand le tunnel va rouvrir, vont continuer à [utiliser le transport collectif] parce qu'ils vont dire : "Finalement, c'est pratique, c'est commode. J'ai organisé ma vie comme ça, j'ai ma routine."

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La ministre Guilbault a visité le chantier du pont-tunnel à la fin octobre, quelques jours avant la fermeture de trois des six voies. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Lancés le 31 octobre, les travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine visent à effectuer une réfection structurale majeure, à moderniser les équipements d'exploitation, à réaménager les couloirs de services et à ajouter des protections contre les incendies.

L'opération est réalisée par un consortium d'entrepreneurs baptisé Renouveau La Fontaine.