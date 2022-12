Les projets de jumelage d’autoroutes en N-É sont dans les temps sauf un

Les progrès sur la route 103 sont dans les temps. Un tronçon de 10,8 km entre Tantallon et Ingramport a ouvert l'an dernier et la section de 11,5 km entre Ingramport et Hubbards devrait être achevée l'été prochain, peut-être même sous le budget prévu.

Les travaux sur la route 107 devraient également être terminés l'an prochain.

Le tronçon de 10,2 km, qui comprend le connecteur Burnside, devait coûter 210 millions $. Les chiffres définitifs doivent être dévoilés à la fin des appels d'offres.

Chantier routier Photo : Radio-Canada

Le directeur général de la construction, pour le Département des travaux publics, rappelle que les projets ne sont pas à l'abri de la hausse des coûts, surtout à cause du carburant et des matériaux.

Mais Donald Maillet ajoute que la province bénéficie d’avoir signé les contrats avant les fortes flambées de prix.

À ce stade, nous sommes tout à fait convaincus que nous absorberons certains de ces dépassements de coûtdans les limites des budgets , dit-il.

Le dédoublement le long de la route 104 de Sutherlands River à Antigonish, destiné à résoudre des problèmes de sécurité de longue date, devrait également être terminé d'ici la fin de l'année prochaine.

Bien qu'il y ait des dépassements de coûts, Donald Maillet dit que la province est protégée parce que les travaux sont effectués dans le cadre d'un partenariat public-privé, ou PPP. Le modèle transfère les risques financiers au constructeur.

Pour nous en ce moment, pour la province, c'est une bonne chose parce qu’on se rend compte qu'il y a une augmentation importante des coûts , admet-il.

Les retards sur l'autoroute 101 se poursuivent

Les coûts sont également susceptibles d'augmenter pour le projet de la route 101, dont la date de complétion est encore repoussée.

Le plan prévu de 151,6 millions $ pour jumeler 9,5 km de Three Mile Plains à Falmouth devait d'abord ouvrir en 2023, puis il a été repoussé à 2024.

Les responsables des Travaux publics prévoient maintenant l'achèvement du projet au cours de la saison de construction 2025-26.

Le projet d'élargissement à quatre voies de la route 101 pourrait ne pas être terminé avant 2026. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

La majeure partie du projet est terminée et les travaux restants font l'objet d'un appel d'offres, à une exception près d'une solution pour faire passer la route au-dessus de la rivière Avon à la hauteur de Windsor.

Alors que bien des voix ont demandé un simple pont pour ramener la rivière à marée à son état original, la province tente de concevoir un aboiteau moderne qui respecterait l’écosystème.

Donald Maillet pense que le projet aurait été fini dans les délais s'il n'y avait pas eu le problème de l'aboiteau, mais les travaux ne peuvent être terminés tant qu'une conception ne répond pas aux besoins de la province pour les travaux routiers et aux besoins d'Ottawa pour permettre le passage des poissons.

Il y a beaucoup de dialogue en cours avec nos homologues fédéraux et je crois que nous progressons vers une infrastructure qui va satisfaire les besoins de tout le monde , confie-t-il.

La Nouvelle-Écosse a installé des remparts de ciment pour diviser les voies de l'autoroute 101 à la hauteur des travaux d'élargissement. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Un porte-parole de Pêches et Océans Canada dit que le ministère a demandé des informations techniques supplémentaires à la province en octobre pour mieux comprendre la conception et les opérations proposées, les structures de passage du poisson, les plans d'urgence et des informations sur d'autres mesures qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer le passage du poisson .

Dans un communiqué, Christine Lyons dit que le ministère poursuit son évaluation de la structure proposée pour déterminer si elle répond aux exigences de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril.

Comme nous l'avons fait tout au long de ce processus et avant toute décision, le ministère consultera les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse sur les impacts potentiels sur leurs droits , dit-elle.

Entre-temps, la province a installé une barrière entre les deux voies de circulation de la sortie 6 à la sortie 7 par mesure de sécurité pour les automobilistes.