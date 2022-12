Le nouveau parc Central Commons à Calgary est inauguré

Le nouveau parc Central Commons a officiellement été inauguré dimanche après-midi dans le quartier universitaire du nord-ouest de Calgary. Le terrain, d’un peu plus de 1200 mètres carrés, comprend notamment une patinoire extérieure réfrigérée.

Les personnes présentes sur place ont célébré l’ouverture du parc en grande pompe avec des spectacles de patinage artistique en plein cœur des nouveaux développements du quartier universitaire.

Que ce soit les étudiants ou les résidents, les habitants du quartier universitaire voulaient avoir ce qu’on appelle un espace communautaire complet , a dit le conseiller municipal du quartier 7, Terry Wong.

Ils peuvent magasiner, aller au théâtre et à l’école. C'est ce que nous voulons faire, on veut rassembler les gens en un endroit , a-t-il poursuivi.

Le parc est le fruit d’une collaboration entre la ville de Calgary et le University of Calgary Properties Group (UCPG), l’agence qui supervise le développement et la gestion des projets fonciers de l’université.

« On veut construire davantage de communautés comme celle du quartier universitaire, où il y a une plus grande densification en un seul endroit. » — Une citation de Terry Wong, conseiller municipal du quartier 7 de la ville de Calgary

Le parc comprend des foyers extérieurs en bordure de la patinoire.

Une patinoire déjà remplie

Peu après la coupure du ruban pour inaugurer le parc, des centaines de participants ont chaussé leurs patins pour glisser sur la glace à leur tour.

Kathryn venue avec ses deux enfants se réjouit de pouvoir bénéficier de la patinoire extérieure réfrigérée : Je crois que c’est une belle occasion pour les gens d’un peu partout de Calgary de venir ici et de se réunir .

Ils ont été nombreux à profiter de la patinoire extérieure du parc. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

C’est un endroit où vous pouvez patiner et profiter des autres services. Les enfants s’amusent bien , a-t-elle ajouté.