Deux hockeyeurs locaux en route pour les Jeux d’hiver du Canada 2023

Dans le groupe, on retrouve notamment Cole Reschny, originaire de Macklin.

Ce dernier évolue actuellement avec les Blazers de Saskatoon, dans la ligue masculine U-18 AAA de la Saskatchewan.

Il est également le choix de premier tour, troisième au total, des Royals de Victoria dans la Ligue junior de l’Ouest.

Cole Reschny fera partie de la formation masculine aux Jeux d'hiver du Canada 2023. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Toutefois, en février prochain, ce seront les couleurs de la province qu’il arborera aux Jeux d’hiver du Canada 2023.

Le jeune homme de 15 ans n’en sera pas à sa première expérience en tant que représentant de la Saskatchewan.

Il souligne qu’il y a un peu plus de pression cette fois-ci du fait qu’il est plus âgé, expérimenté, et que le niveau de jeu est plus élevé.

Même si la compétition est plus grande, il croit que ça se passera bien.

Sur les traces des plus grandes joueuses

De son côté, Jocelyn Fiala est une membre des Stars de Saskatoon dans la ligue féminine midget AAA de la Saskatchewan.

La défenseure n’en sera également pas à son premier match dans l’uniforme de la Saskatchewan, mais elle souligne que c’est toujours un honneur de représenter la province.

Pour la jeune hockeyeuse, des femmes comme Hayley Wickenheiser et Marie-Philip Poulin, qui ont toutes deux participé aux Jeux du Canada, sont des sources d’inspiration.

C’est toutefois l’attaquante d’Équipe Canada, Emily Clark, qui lui sert de modèle.

« J'essaie toujours de suivre ses traces. C'est une attaquante, mais c'est une joueuse remarquable et ce serait formidable d'être là où elle est. » — Une citation de Jocelyn Fiala , hockeyeuse

En 2019, lors des derniers Jeux d’hiver du Canada, la Saskatchewan avait terminé au 6e rang du classement cumulatif.

La province avait récolté 17 médailles, mais aucune en hockey.

L’équipe masculine était passée bien près, avec une 4e place, alors que la formation féminine avait conclu le tournoi en 6e position.

Cole Reschny et Jocelyn Fiala ont bien l’intention d’améliorer ces résultats lors de leur passage à l’Île-du-Prince-Édouard.

Avant le début de la compétition, les équipes masculine et féminine tiendront un camp d’entraînement, les 21 et 22 décembre, pour se préparer en vue de la compétition.