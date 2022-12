Critiques aux États-Unis après un appel de Trump à abandonner la Constitution

Réitérant ses allégations infondées de fraude massive lors du scrutin de 2020, Donald Trump a affirmé samedi sur son réseau Truth Social qu'une fraude de ce genre et de cette envergure permet l'abrogation de toutes les règles, de toutes les réglementations et de tous les articles, y compris ceux de la Constitution .

Ces propos ont été immédiatement condamnés par la Maison-Blanche.

La Constitution américaine est un document sacro-saint qui garantit depuis 200 ans que la liberté et l'État de droit règnent dans notre beau pays , a commenté samedi un porte-parole de l'exécutif, Andrew Bates, dans un communiqué.

« Attaquer la Constitution et tout ce qu'elle représente est un anathème pour l'âme de notre pays et il faut condamner cela. On ne peut pas n'aimer l'Amérique que lorsqu'on gagne. »