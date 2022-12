5 ans plus tard : la remarquable résilience de Sabryna Mongeon

La Gatinoise Sabryna Mongeon fait preuve d’une détermination à toute épreuve. Celle qui a été amputée de quatre membres à la suite d’un accident de la route, en 2017, est maintenant maman d’un garçon de trois ans. Et, pour la première fois depuis son accident, elle s’est assise de nouveau derrière un volant.

Loïc, le petit garçon de Sabryna ne se fait pas discret dans un coin de la maison pendant que sa maman accorde une entrevue à Radio-Canada. Il chante, il crie et il fait du bruit. C’est un enfant en pleine santé qui fait la fierté de sa mère.

Sabryna Mongeon et son fils Loïc Photo : Radio-Canada / David Bates

Sabryna a des étoiles dans les yeux lorsqu'il est question de son enfant. Il symbolise à ses yeux le courage et la résilience dont elle a fait preuve ces dernières années.

La grossesse a été un peu difficile, car il y a eu beaucoup d'appréhension de la part de l’entourage [quant à] ma capacité [d’avoir un enfant] , explique-t-elle. Tout le monde trouvait ça un peu absurde que j’ai un enfant. C’était l’inconnu pour eux, mais moi je n’avais pas peur.

Sabryna Mongeon dit avoir vécu de la discrimination en raison de son handicap. Photo : Radio-Canada / David Bates

Cette discrimination s’est aussi fait sentir à l’hôpital dans les jours qui ont suivi son accouchement. Le personnel soignant a évalué pendant trois semaines les habiletés de la jeune maman à prendre soin de son nourrisson.

L’équipe médicale a même menacé de porter plainte auprès du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), si la Gatinoise de 23 ans ne répondait pas à leurs critères d’évaluations.

« Il y a beaucoup de discrimination qui entoure la naissance d’un enfant quand tu as un handicap. » — Une citation de Sabryna Mongeon

[Pourtant], pendant neuf mois, nous [avions] un ergothérapeute pour se préparer [à la naissance]. Je me suis pratiquée sur des bébés en poupée. On avait adapté une bassinette avec des portes coulissantes pour que je puisse prendre Loïc sur moi. [J’ai appris] comment me déplacer avec Loïc sur ma chaise de façon sécuritaire , explique Sabryna.

On s’était vraiment bien préparé. Tout était beau, mais malheureusement, on est tombé dans un milieu qui ne connaît pas ou qui n’est peut-être pas habitué à voir une personne quadruple amputée ou ayant un handicap s’occuper d’un enfant.

Aujourd’hui, Sabryna se considère comme une excellente mère, peut-être même plus compétente que certaines autres mamans ayant leurs deux bras et deux jambes.

Sabryna Mongeon s'amuse avec son fils dans leur salon. Photo : Radio-Canada / David Bates

Plus forte que jamais

Sabryna avait 18 ans, le 24 décembre 2017, lorsque son véhicule a percuté un poteau électrique. Ses blessures ont forcé les urgentologues à lui amputer les bras et les jambes.

La jeune femme avait plusieurs raisons de se décourager, mais cinq ans plus tard, elle semble plus forte que jamais.

Maman dévouée, propriétaire de quatre immeubles à logements, femmes d’affaires… Sabryna Mongeau a une vie bien occupée et ne manque pas d’ambitions.

Mon but est vraiment d'avoir un gros parc immobilier pour pouvoir léguer ça à Loïc, éventuellement , explique-t-elle. Mon handicap, c'est un frein, mais il ne m’empêche pas de réaliser mon rêve.

Sabryna Mongeon au volant de sa voiture adaptée. Photo : Radio-Canada / David Bates

La Gatinoise de 23 ans s’est même remise derrière le volant d’une voiture adaptée à ses besoins.

C'est juste merveilleux, je peux me promener partout, je suis allé chercher Loïc et il était émerveillé , raconte la jeune femme qui dit avoir retrouvé une certaine forme d’indépendance. Maintenant, je suis comme une personne normale, j'arrive à l'heure, je pars quand je veux, c'est merveilleux!

Même si sa vie semble avoir pris un tournant pour le mieux, Sabryna admet qu’elle a vécu des moments très difficiles où elle a fait plusieurs crises d’anxiété.

Mais je suis allée chercher de l’aide tout de suite , précise-t-elle. Je n’ai pas attendu que ça se dégrade.

Sabryna Mongeon Photo : Radio-Canada / David Bates

C’est probablement le conseil qu’elle prodiguerait à une personne qui vivrait la même situation. Ne pas abandonner. C'est un long processus de retrouver ton autonomie et ton indépendance. C’est d'y aller un pas à la fois.

« C’est ma réalité et je vis avec ma réalité. » — Une citation de Sabryna Mongeon

À tous les jours, mes mains me manquent, mes jambes me manquent. Ma vie serait tellement plus simple si… , lance-t-elle.