Une fin de semaine parfaite pour Laurent Dubreuil

À mes yeux, si j’ai une bonne course, personne ne peut me battre en ce moment. C’est vraiment plaisant d'arriver dans une compétition avec ce niveau-là, mais ce dont je vais me souvenir pendant plusieurs années, c’est le soutien de la foule en fin de semaine , s’est réjoui le héros local après sa victoire.

Favori de la course au 1000 m, Dubreuil a bien failli voir le triplé de médailles d’or lui échapper en raison d’une manœuvre de celui qui patinait à ses côtés, l’Américain Conor McDermott-Mostowy.

Même une manœuvre illégale de son adversaire n'a pu empêcher Laurent Dubreuil de mettre la main sur sa troisième médaille d'or des Championnats des quatre continents. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Étant dans le corridor intérieur, ce dernier aurait dû céder le passage au Québécois lorsque les deux patineurs sont sortis côte à côte du deuxième virage. Il a plutôt tenté de devancer Dubreuil, le forçant à se relever pour éviter la collision.

Quand c’est arrivé, je ne savais pas combien de temps ça m’avait coûté. C'est rare, mais il m’est arrivé une situation un peu similaire il y a deux semaines aux Pays-Bas où un patineur américain était tombé devant moi. Heureusement, aujourd’hui j’ai été capable de garder ma technique, ma concentration, et de gagner la médaille d’or , a relaté le vainqueur qui n'en voulait pas à McDermott-Mostowy, dont le geste lui a valu une disqualification.

Les Sud-Coréens Seong-Hyeon Park et Tae-Yun Kim ont complété le podium.

Maltais et Lamarche en rajoutent

Au-delà de Laurent Dubreuil, c’est toute la délégation de patineurs québécois qui a impressionné durant les Championnats des quatre continents.

Béatrice Lamarche était tout sourire de grimper sur la 3e marche du podium au 1000 m. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Elle qui n’avait jamais remporté de médaille sur le circuit international sénior, Béatrice Lamarche en a ajouté trois à sa collection. Après une 3e place au 3000 m, vendredi, la patineuse de Québec a répété l’exploit au 1000 m, dimanche, avant de remporter l’épreuve de poursuite féminine avec ses coéquipières Maddison Pearman et Valérie Maltais.

La Saguenéenne Maltais a ainsi mis la main sur une troisième médaille d’or en autant de jours.

Robert Dubreuil honoré

Patinage de vitesse Canada a par ailleurs profité des championnats tenus à Québec pour annoncer l’intronisation de Robert Dubreuil à son Temple de la renommée à titre de bâtisseur. Ex-patineur olympique, le directeur général de longue date de Patinage de vitesse Québec a notamment piloté le dossier du Centre de glaces depuis les débuts.

Ça me rend émotif parce que c’est ma vie qui est soulignée. C’est mon amour pour ce sport-là et tout ce que j’ai donné , a remercié Robert Dubreuil, qui a pu partager un moment spécial avec son fils Laurent, dimanche, en lui remettant sa médaille d’or sur le podium du 1000 m.

Robert Dubreuil a pris le temps de faire l'accolade à son fils Laurent au moment de lui remettre sa médaille d'or. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Pour Laurent et moi, c’est un scénario qu’on aurait voulu écrire. Lui est dans les meilleures années de sa carrière, moi j’ai tellement travaillé pour ce centre-là , a expliqué le DG de Patinage de vitesse Québec.

Et ce n’est qu’un début pour le Centre de glaces, inauguré il y a un peu plus d’un an. La qualité des installations et l’organisation des Championnats des quatre continents ont impressionné l’Union internationale de patinage, pouvait déjà dire Robert Dubreuil, dimanche après-midi.