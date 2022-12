Une nouvelle bande-annonce pour l’adaptation télé du jeu The Last of Us

La bande-annonce officielle de la série télé de HBO The Last of Us, une adaptation du populaire jeu vidéo du même nom, a été dévoilée samedi. On en apprend davantage sur les défis auxquels devront faire face les personnages principaux, Ellie et Joel.

Dans un décor américain postapocalyptique, Joel (incarné par Pedro Pascal) escorte Ellie (interprétée par Bella Ramsey) à la recherche d’un remède à une épidémie. La source de cette dernière : un champignon mutant qui transforme des êtres humains en ce qui ressemble à des morts-vivants et à des mortes-vivantes. Ellie est immunisée contre ce virus.

La dernière bande-annonce de The Last of Us n’était pas aussi détaillée sur cette infection et ses dangers. C’est aussi la première fois que l’on peut voir de près l’esthétique des personnes infectées, fidèle à celle de la série de jeux vidéo.

La première image de la série «The Last of Us», avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, a d'abord été dévoilée en juin dernier par HBO. Photo : HBO

La série de HBO fait même un clin d'œil aux fans du jeu dans la série puisqu'elle compte dans sa distribution l’actrice Ashley Johnson, qui prête sa voix (en anglais) au personnage d’Ellie dans le jeu. Elle interprète cette fois-ci la mère du personnage, et on peut l’apercevoir dans la nouvelle bande-annonce.

Parmi les autres membres de la distribution visibles dans ce nouvel aperçu, mentionnons Storm Reid, qui incarne Riley, l'ami d’Ellie, et Nick Offerman, dans le rôle de Bill.

«The Last of Us» sera interprétée par Pedro Pascal, que l'on voit ici dans le rôle d'Oberyn Martell dans la série «Le trône de fer» («Game of Thrones»), produite par HBO. Il est également la tête d'affiche de «The Mandalorian», une série de Disney+. Photo : HBO Canada

La série est produite par Craig Mazin et Neil Druckmann, connus notamment pour la série maintes fois récompensée Chernobyl, qu'ils ont créée.

HBO a prévu lancer la série The Last of Us le 15 janvier prochain sur sa plateforme de diffusion en continu HBO Max.