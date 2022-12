La municipalité de Roquemaure veut protéger les eskers face à l’industrie minière

Le 21 novembre dernier, le conseil municipal a adopté une résolution dans ce sens.

Le texte rappelle que ces endroits sont une source importante d'eau douce vulnérable aux contaminations.

Selon la municipalité, 20 % du territoire en Abitibi-Témiscamingue est couvert de titres miniers et que plus de 5161 titres miniers touche en totalité ou en partie les eskers de la région.

La municipalité de Roquemaure s'engage auprès de la MRC d'Abitibi-Ouest à désigner les eskers et moraines présents dans la région comme étant incompatibles à l'activité minière.

Elle demande par le fait même au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de soustraire aux activités minières ces lieux situés en Abitibi-Témiscamingue.

Selon l'article 304.1.1 de la Loi sur les mines, les municipalités régionales de comté, les MRC, on a des pouvoirs de protection de territoires qui peuvent être incompatibles avec l'activité minière. Et puis nous, ici, en Abitibi-Ouest, nous avons des eskers, des moraines. On veut garder ces points d'eau potable là précieusement donc c'est pour ça qu'on tente de militer pour faire protéger ces endroits , explique la directrice générale, greffière et trésorière, France Pelletier.

Elle rappelle que même s'il n'y a pas d'esker dans sa municipalité, l'application du principe de précaution à a une importance capitale dans ce cas.

Le 25 mai dernier, Québec meilleure mine, d'Eau Secours, de l'Action boréale, du Regroupement vigilance mines de l'Abitibi et du Témiscamingue et de Mining Watch Canada ont demandé au gouvernement de soustraire les eskers de la région aux activités minières pour en faire des aires protégées.