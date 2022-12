Juste pour rire, Barbara Frum et Arkells parmi les intronisés à l’Allée des célébrités

Ces personnalités sont récompensées pour leur excellence dans leurs domaines respectifs, qu’il s’agisse de divertissement, d’entrepreneuriat, de sport ou de philanthropie.

Juste pour rire, qui fête cette année son 40e anniversaire, a été honoré dans la catégorie Arts et divertissements.

Parmi les intronisés de 2022, on compte aussi la femme d’affaires et philanthrope Heather Reisman, née à Montréal et diplômée de l’Université McGill. Elle a fondé et dirige la chaîne de librairies Indigo.

Le groupe de musique Ontarien Arkells, originaire de Hamilton, aura aussi son étoile au cœur de la Ville Reine. Le groupe qui a débuté sa carrière en 2004 a été reconnu pour son impact sur la scène musicale actuelle.

Le groupe de rock The Tragically Hip a été intronisé en reconnaissance de ses efforts humanitaires.

Nous sommes heureux d’être remarqués pour avoir saisi ces chances et ces opportunités, a déclaré le guitariste Paul Langlois. C’est un peu une leçon d’humilité, ce n’est pas quelque chose que nous cherchons à célébrer .

L’actrice de 37 ans Tatiana Maslany, connue pour les séries `She-Hulk : Avocate' et `Sans origine : Orphan Black', a souligné qu’elle était honorée d’être reconnue à ce stade de sa carrière.

La journaliste canadienne Barbara Frum, acclamée pour ses entrevues à CBC, ainsi qu’à Lionel Conacher, athlète et homme politique canadien, ont reçu leur prix à titre posthume.

Barabara Frum (ici en 1977) a également reçu l'Ordre du Canada en 1979 pour la qualité de son travail. Photo : Radio-Canada

Nous avons tous appris d’elle et je pense que c’est formidable qu’elle ait été honorée ce soir. On pourrait dire que ça a pris trop longtemps, mais je suis vraiment heureux d’avoir pu participer à ça , a déclaré le journaliste à la retraite Peter Mansbridge présent à la cérémonie.

La chanteuse de R&B Deborah Cox récolte elle aussi son étoile. Elle a dit, samedi, espérer que sa reconnaissance aiderait à inspirer d’autres musiciens noirs.

Pour moi, en grandissant, c’était vraiment difficile de trouver des gens qui me ressemblaient à la radio et à la télévision , a déclaré l’auteure-compositrice-interprète de 48 ans sur le tapis rouge avant de recevoir son étoile samedi soir.

Le directeur de l’Allée de célébrités Jeffrey Latimer se dit ravi d'avoir pu réorganiser une soirée en personne. Photo : Radio-Canada

Le directeur de l’Allée de célébrités Jeffrey Latimer estime justement qu’il s’agit de la nouvelle mission d’une telle cérémonie.

Notre mission maintenant c’est de trouver l’excellence et expliquer leurs fantastiques histoires personnelles pour qu’ils puissent en inspirer d’autres. Si on dit juste "regardez comment vous êtes formidable", on n’apprend rien. On n’inspire pas les jeunes enfants. Déborah Cox est un bon exemple de quelqu’un qui travaille fort, qui n’abandonne pas et finit par y arriver. Ça peut inspirer les jeunes filles à se dire que tout est possible , explique-t-il.

Le réalisateur Julien Christian Lutz, aussi connu sous le nom de Director X, a déclaré qu’il s’agissait d’un éloge inattendu d’être reconnu par une étoile pour son travail derrière la caméra.

Pour ce retour en personne, la cérémonie a aussi reconnu des personnalités intronisées en 2021. C’est le cas de la chanteuse R&B Jully Black, l’acteur Graham Greene et l’entrepreneur et philanthrope Ajay Virmani.

Avec les informations de La presse canadienne et Desmond Brown