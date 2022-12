Ski acrobatique : Marion Thénault se couvre d’argent à Ruka

Grâce à un excellent dernier saut, l'athlète de 22 ans a terminé tout juste derrière l'Australienne Danielle Scott et devant la Kazakhe Zhanbota Aldabergenova. C'est tout sourire qu'elle est arrivée en bas de la piste, en route vers l'argent.

Je suis vraiment fière ! C'était quand même mon objectif d'être sur le podium pour commencer la saison. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est un objectif atteint ! Je suis vraiment contente, soulagée aussi , a-t-elle fait savoir, quelques heures après la compétition.

Marion Thénault, lors de son dernier saut de la compétition. Photo : Radio-Canada

La première étape de l'année est toujours plus difficile pour les skieurs du circuit, qui n'ont pas souvent l'occasion de sauter sur la neige pendant la saison morte.

Ça prend du temps pour se remettre dedans. Ne pas sauter sur la neige pendant huit mois, s'entraîner pendant deux semaines pour reprendre le degré de difficulté souhaité, c'est toujours un défi. C'est aussi très difficile un début de saison, tant physiquement que mentalement. Pour moi, ça s'est très bien passé. Ça a été mon meilleur début de saison , a confié Marion Thénault.

« Commencer sur le podium, ça fait toujours du bien. Ça donne envie de continuer d'être sur le podium ! » — Une citation de Marion Thénault, skieuse acrobatique

L'équipe canadienne gonflée à bloc

En plus de cette deuxième place chez les dames, l'équipe canadienne de ski acrobatique a récolté une médaille de bronze chez les hommes, grâce à la performance de Lewis Irving. Alexandre Duchaine a quant à lui pris le quatrième rang.

C'est vraiment excitant. Quand j'ai commencé, il y a quatre ans, il n'y avait pas beaucoup d'autres athlètes sur l'équipe. Maintenant, on est une grosse équipe et on était sept Canadiens en finale. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, c'est incroyable.

« C'est une équipe très forte, mais qui est en train de devenir meilleure encore. On n'est vraiment pas à notre maximum en ce moment, je pense qu'on peut être très bons. » — Une citation de Marion Thénault, skieuse acrobatique

Sur le plan individuel, Marion Thénault, médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques d'hiver, à Pékin, mise sur la constance cette saison.

« J'aimerais finir la saison dans le top 3 mondial. Ça me donnera assez de confiance pour augmenter considérablement mon degré de difficulté la saison prochaine. » — Une citation de Marion Thénault, skieuse acrobatique