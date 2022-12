Juste pour rire reçoit son étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes à Toronto

Juste pour rire, qui célèbre son 40e anniversaire, fait partie des entreprises et célébrités canadiennes honorées cette année pour leur excellence dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de divertissement, d'entrepreneuriat, de sport ou de philanthropie notamment.

L’entreprise aura droit à son étoile gravée sur des trottoirs du secteur des théâtres à Toronto.

En plus des festivals Juste pour rire et Just for Laughs à Montréal, le groupe organise des dizaines de spectacles d'humour partout à travers le monde.

Plusieurs personnalités québécoises possèdent déjà leur étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes, dont Céline Dion, Maurice Richard, Denys Arcand et le Cirque du Soleil.

D’autres figures montréalaises intronisées

Parmi les autres figures intronisées cette année, on compte la femme d'affaires et philanthrope Heather Reisman, née à Montréal et diplômée de l'Université McGill. Elle a fondé et dirige la chaîne de librairies Indigo.

Heather Reisman (à droite) est une philanthrope et femme d'affaires montréalaise. Photo : CBC/Ed Middleton

La chanteuse de R&B Deborah Cox récolte elle aussi son étoile. Elle a dit, samedi, espérer que sa reconnaissance aiderait à inspirer d'autres artistes de la communauté noire.

« Pour moi, en grandissant, c'était vraiment difficile de trouver des gens qui me ressemblaient à la radio et à la télévision. » — Une citation de Deborah Cox, auteure-compositrice-interprète

Le groupe de rock The Tragically Hip a pour sa part été intronisé en reconnaissance de ses efforts humanitaires.

Nous sommes heureux d'être remarqués pour avoir saisi ces chances et ces opportunités, a déclaré le guitariste Paul Langlois. C'est un peu une leçon d'humilité, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons à célébrer.

Le groupe de rock The Tragically Hip est composé de Gord Sinclair, Johnny Fay, Rob Baker et Paul Langlois. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Le gala a également rendu hommage aux personnes intronisées en 2021, dont la chanteuse R&B Jully Black, l'acteur Graham Greene et l'entrepreneur et philanthrope Ajay Virmani.

Intronisée de cette année, l'actrice de 37 ans Tatiana Maslany, connue pour les séries She-Hulk : Avocate et Sans origine : Orphan Black, a souligné qu'elle était honorée d'être reconnue à ce stade de sa carrière.

L'actrice Tatiana Maslany. Photo : Jamie McCarthy/Getty Images

Mme Maslany travaille actuellement sur une série télévisée pour AMC intitulée Invitation to a Bonfire. Elle a décrit le projet comme une pièce sombre et sexy se déroulant dans les années 1930.

Le réalisateur Julien Christian Lutz, connu sous le nom de Director X, a de son côté témoigné qu'il s'agissait d'un éloge inattendu d'être reconnu par une étoile pour son travail derrière la caméra.

Des honneurs posthumes

Des honneurs posthumes sont allés à la journaliste canadienne Barbara Frum, acclamée pour ses entrevues à CBC, ainsi qu'à Lionel Conacher, athlète et homme politique canadien.

Le médaillé olympique Andre De Grasse, qui a présenté l'intronisation à la famille, a déclaré que M. Conacher l'avait inspiré à devenir un meilleur athlète.

L'Allée des célébrités canadiennes (Canada's Walk of Fame) sera diffusée le 17 décembre à 19 h sur CTV.