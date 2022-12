Un accident a fait un mort sur la route 11 dans la Péninsule acadienne

Le décès de la femme de 73 ans a été constaté sur les lieux de l'accident, par des policiers de la GRC de Tracadie.

La voiture dans laquelle prenait place la femme circulait en direction sud, selon la GRC , et a traversé la ligne médiane et frappée une voiture qui circulait en direction nord.

Le conducteur de la première voiture, ainsi que les deux occupants du deuxième véhicule ont été transportés à l'hôpital, écrit la GRC dans un communiqué de presse émis dimanche. Ils ont été blessés grièvement, croit la GRC.

Un tronçon de la route 11 a été fermé à la circulation pendant cinq heures. Elle a rouvert depuis.