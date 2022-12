Giroux récolte trois points et les Sénateurs battent les Sharks 5-2

Claude Giroux a inscrit deux buts et une aide et il a guidé les Sénateurs d'Ottawa vers une victoire de 5-2 face aux Sharks de San Jose, samedi.

Brady Tkachuk, Tim Stützle et Thomas Chabot ont également fait bouger les cordages pour les Sénateurs. Anton Forsberg a repoussé 35 lancers.

Tomas Hertl a réussi un doublé pour les Sharks. Kaapo Kahkonen a réalisé 34 arrêts.

L'ailier gauche des Sénateurs d'Ottawa Brady Tkachuk (7) tombe sur le défenseur des Sharks de San Jose Jaycob Megna (24) alors qu'ils se trouvent devant le gardien de but des Sharks de San Jose Kaapo Kahkonen (36). Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Les Sénateurs ont gagné un deuxième match en autant de soirs. Ils avaient remporté une partie intense 3-2 en prolongation face aux Rangers de New York, vendredi. Les Sharks n'avaient pas joué depuis mercredi, mais le repos n'a pas semblé leur faire du bien.

Les Sénateurs ont marqué leur troisième but en avantage numérique du match à 5:18 du troisième tiers. Mathieu Joseph a mis la table pour Chabot, qui a porté la marque à 4-2 en faveur de l'équipe locale.

Le dernier but des Sénateurs a été le résultat d'une séquence particulière. Les Sharks ont bousillé un avantage numérique à quatre contre trois, incluant un moment à partir duquel le défenseur des Sénateurs Travis Hamonic n'avait plus de bâton. Au moment où l'avantage numérique a pris fin, Giroux a été en mesure de s'échapper et de battre Kahkonen à l'aide d'un lancer frappé.