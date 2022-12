Collision mortelle à Rivière-des-Prairies

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal ont reçu un appel rapportant une collision à 22 h 45.

Selon les premiers témoins interrogés, l’accident se serait produit à l’angle de la rue Henri-Bourassa et de la 6e avenue. Un véhicule qui circulait en direction est sur Henri-Bourassa était immobilisé à un feu rouge lorsqu’une deuxième voiture est venue le percuter violemment.

Lors de l’impact, le premier véhicule a pris feu et le conducteur est décédé sur place. L’autre automobiliste, un homme âgé de 19 ans, a été transporté à l'hôpital avec des blessures au bas du corps. On ne craindrait pas pour sa vie.

L’alcool et la vitesse pourraient être en cause. Un périmètre de sécurité a été érigé et des enquêteurs ont été dépêchés sur place pour tenter de comprendre les circonstances de l’accident.