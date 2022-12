Une piétonne de 85 ans mortellement happée par une voiture à Laval

La dame de 85 ans a été renversée alors qu'elle traversait le boulevard de la Concorde est, un peu avant 17 h. Sa tête a heurté le sol et elle est décédée sur place, a confirmé un porte-parole du Service de police de Laval.

Il n'a pas été possible de savoir si la conductrice et sa passagère, âgées respectivement de 80 et de 88 ans, avaient été conduites à l'hôpital.

Il y avait encore des policiers sur place en milieu de soirée, même si la thèse de l'acte criminel a été exclue.

Il s'agit d'un accident de la route, a assuré l'agent en devoir, ajoutant que la vitesse n'était pas en cause. La conductrice n'a tout simplement pas vu la piétonne qui marchait sur la voie.

L'accident est survenu à la hauteur du Chemin de la Normandie.