Des randonneurs ont eu des explications en français à la forêt du Bois-des-Esprits samedi

Une randonnée offerte en français par Sports en français et la Société pour la nature et les parcs du Canada s’est déroulée samedi à l'intérieur de la forêt du Bois-des-Esprits dans le quartier Saint-Vital à Winnipeg.

Le but est de permettre aux résidents de s’épanouir dans la nature.

Malgré le froid hivernal, des randonneurs ont ainsi arpenté le sentier pour se connecter aux esprits de la forêt.

C’est vrai, il fait froid mais je voulais voir des bois des esprits avec un guide , affirme une participante.

C’est très beau, c’est magnifique , s'enthousiasme-t-elle.

Tout au long du parcours, les randonneurs ont pu contempler les œuvres sculpturales réalisées sur des arbres et ont appris sur leurs histoires.

Le groupe de randonneurs devant la carte de navigation à l'intérieur de la forêt Bois-des-Esprits. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Selon la directrice générale par intérim de Sport en français, Yuna Le Berre, cette randonnée offre l’occasion de mener des activités en plein cœur de la nature.

Si on reste toujours à la maison, on ne profite pas de ce que la nature nous donne. Oui il fait froid mais c’est tellement beau , affirme-t-elle.

Mme Le Berre croit cependant qu’en raison des températures hivernales, il faut une préparation minutieuse pour éviter les conséquences d’une exposition au froid.

Par exemple, si on ne veut pas voir les bouts de doigts qui gèlent et puis ne pas tomber malade avec ses vêtements et rester au chaud , explique-t-elle.

La directrice générale par intérim de Sport en français indique que d'autres activités d'organismes francophones sont prévues à l'extérieur au cours de l’hiver.

