Deux collectes de dons pour la Fondation Rock Guertin

Une dame, madame Claire, a préparé 52 boîtes au cours de la dernière année. C’est elle qui fut la vedette de la journée. J’ai bien fait ma job, hein ? , lance-t-elle à un bénévole. Ah, très bien faite ! , lui répond le bénévole.

Chaque semaine depuis janvier dernier, madame Claire confectionne une boîte pour la Fondation Rock-Guertin.

J'ai surveillé toutes les ventes qu'il y avait, explique-t-elle. J'ai profité de tout ce qu'on pouvait profiter pour donner aux gens qui en ont besoin.

Madame Claire s'est résolue à redonner une partie de ce qu'elle a reçu dans sa vie adulte.

« Moi dans ma jeunesse, j'ai connu qu'est-ce que c'était de ne pas manger [...] À un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie et moi, c'est ce qui me touche. Les enfants qui n'ont pas de nourriture. » — Une citation de Madame Claire, donatrice.

Le porte-parole de la Fondation Rock Guertin, Denis Fortier, assure qu’il n’a jamais vu ça en 15 ans. Ça me touche beaucoup , ajoute-t-il.

D’autres personnes dévouées.

Madame Claire n'est pas la seule à se dévouer pour la cause, puisque dès 9 heures, samedi matin, une centaine de bénévoles s'étaient donné rendez-vous chez Jean-Charles Doyon.

Parmi les bénévoles, Ariane Malo et sa mère, Chantal Chrétien, nouvellement arrivées dans la région. Moi, ça me tient vraiment à cœur cette cause-là et je voulais aider le monde , explique Ariane Malo.

Il y a à peu près une maison sur deux qui donne présentement dans le quartier , assure sa mère, Chantal.

Une autre collecte d'argent et de denrées, effectuée par Marc Nadeau et sa famille, avait lieu dans le Vieux-Nord de Sherbrooke.

On reprend l'initiative pour une 6e année, tradition familiale avec des amis, explique Marc Nadeau. Travail bénévole parce que sans nos bénévoles, on n'y arriverait pas tout seul naturellement. On garde toujours la flamme bien vivante et on espère qu'on va continuer pour les années à venir.

Madame Claire a aussi assuré vouloir continuer l’année prochaine. Tant que je vais pouvoir sortir et aller dans les magasins pour faire ça, peu importe, je vais faire la même affaire et peut-être que l'année prochaine, ce ne sera pas 52, mais peut-être 60 , déclare-t-elle.

D’après le reportage de Jean Arel.