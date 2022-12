Une navette du temps des Fêtes peu fréquentée

Le conseiller municipal du district du Lac-des-Nations, Raïs Kibonge, est allé tester cette navette, samedi, malgré la pluie. Mis à part lui et notre équipe, une autre personne se trouvait dans l’autobus.

On est quand même samedi, les gens sont dans leur rush de fin d’année, ils sont en train de finaliser leurs travaux, mais on se dit que dans la période de magasinage, aussi bien la semaine prochaine que le temps des fêtes qui s’en vient, elle devrait être plus utilisée, explique Raïs Kibonge. Et ça va nous permettre aussi de récolter des données pour voir comment est-ce que le projet est accueilli dans le quartier, c’est quoi les bénéfices, est-ce qu’on le reprend, est-ce qu’on l’améliore ?

Raïs Kibonge a testé le service de la navette samedi. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

D’après certains commerçants et citoyens rencontrés, la navette est encore peu connue du public. Malgré ça, plusieurs citoyens ont mentionné de l’intérêt à s’en servir.

Si j’avais une façon de prendre la voiture moins loin et de m’emmener au centre-ville, ça serait plus facile , mentionne une citoyenne, Sophie Boudreau, qui souligne n’avoir qu’une seule ligne de bus dans son quartier.

Une citoyenne habitant près du centre-ville, Sylvie Bernier, connaissait l’existence de cette navette, mais ne l’a pas encore testée. Je vais l’essayer, je trouve que l’idée est intéressante, je veux voir comment ça fonctionne et quel trajet ils font.

Du côté des commerçants, l’accueil est un peu mitigé. Ça pourrait être une solution, je ne sais pas si les gens vont aimer ça par exemple, généralement ils aiment se stationner pas loin et venir à pied , déclare la gérante au Masala Café, Audrey Delugré.

« Je trouve que c’est une excellente idée, c’est bien qu’elle fasse partie d’initiatives pour faciliter l’achalandage au centre-ville, est-ce qu’elle est facile à mettre en place, est-ce que les gens vont embarquer c’est autre chose, mais c’est sûr qu’il faut pallier au fait qu’il n’y ait pas de stationnement. » — Une citation de Sylvain Descours, propriétaire, librairie Appalaches.

La directrice générale et artistique au Théâtre Granada, Suzanne-Marie Landry, soutient que l'initiative est profitable pour les commerçants, mais que le service s’arrête trop tôt pour les spectacles.

La navette circule les jeudis et vendredis de 16 h à 22 h et les samedis de 10 h à 22 h.

Les arrêts de la navette sont indiqués par ces pancartes. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Le projet pilote se terminera le 15 décembre, et les données obtenues par la Ville permettront de décider s’il est bénéfique de continuer ce type de navette ou non.