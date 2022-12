Face à la hausse du nombre de morts, la défenseure de la jeunesse veut plus d’argent

Les dernières données du Bureau de la défenseure de l’enfance et de la jeunesse de l’Alberta, Terri Pelton, font état de 56 enfants et jeunes adultes décédés dans les 8 premiers mois de l’exercice financier actuel, en plus de 7 blessés graves. Durant le dernier exercice financier, le bureau avait compté 77 morts et 7 blessés graves.

Je suis triste de voir cette tendance se poursuivre , a lancé Terri Pelton en comité parlementaire à Edmonton, vendredi. Le bureau qu’elle dirige a pour tâche de se pencher sur les morts et les blessures chez les jeunes sous la responsabilité du système de protection de la jeunesse.

L’an dernier, la défenseure de la jeunesse a noté une augmentation de 62 % du nombre d’interventions de son bureau pour des jeunes décédés. Cette augmentation marquée draine nos ressources , a-t-elle expliqué.

En conséquence, elle demande une augmentation de son budget de l’ordre de 6 % afin qu’il atteigne 16,2 millions de dollars.

Cette augmentation des dépenses permettrait l’embauche d’un nouvel enquêteur à temps plein et d’un gardien du savoir autochtone afin que son bureau puisse offrir un service adapté à la réalité culturelle. En tout, plus de 75 % des jeunes décédés sur lesquels son bureau a enquêté dans la dernière année étaient autochtones.

La défenseure de l’enfance et de la jeunesse demande également au gouvernement de s’attaquer à la crise des opioïdes et à ses effets chez les jeunes. Selon elle, il est impératif que la province mette en place une commission ou un groupe de travail pour élaborer une stratégie sur l’usage d’opioïdes et d’autres drogues chez les jeunes.

Plus de transparence, demande Terri Pelton

Outre l’augmentation du financement de son bureau, Terri Pelton demande plus de transparence du gouvernement sur les progrès réalisés dans la mise en place des recommandations de son dernier rapport. Selon elle, 11 des 24 recommandations formulées sont demeurées lettre morte.

Du côté de l’opposition officielle, la porte-parole néo-démocrate en matière de Services à l’enfance, Rakhi Pancholi, affirme que le gouvernement doit fournir plus que des chiffres au public.

Elle déplore également l’absence de mention de la possible prise en charge de jeunes sous la responsabilité de la protection de la jeunesse par des membres de leurs familles dans la lettre de mandat du nouveau ministre des Services à l’enfance, Mickey Amery.

Le ministre Amery n’était pas disponible pour une entrevue, mais son bureau soutient qu’il aura plus d’informations à donner dans la prochaine semaine.

Avec les informations de Janet French