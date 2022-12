Des pannes privent d’électricité plus de 51 000 clients d’Hydro-Québec

À 17 h 31, la société d'État a indiqué que les forts vents avaient provoqué 191 pannes sur l'ensemble du territoire. Elle a aussi signalé que 51 913 clients étaient privés de courant en fin d'après-midi.

La situation semblait s'aggraver de quart d'heure en quart d'heure.

La Montérégie et les Laurentides étaient les régions les plus frappées par ces pannes de courant. Hydro-Québec recensait 56 pannes qui touchaient 22 033 clients en Montérégie et 42 pannes qui affectaient 11 163 clients dans les Laurentides.

On comptait aussi 27 pannes qui frappaient 6885 clients sur l'île de Montréal. Dans Lanaudière, 6095 clients étaient affectés par 13 pannes. Dans l'Outaouais, le nombre de pannes s'élevait à 34 et touchait 2819 clients.

Hydro-Québec a ajouté sur son compte Twitter que ses équipes sont au travail pour tenter de rétablir le courant.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avait prévu que les vents atteindraient 90 km/h dans de nombreuses régions du Québec.