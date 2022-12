Une activité intergénérationnelle pour sensibiliser à la violence faite aux femmes

Six organismes des MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis ont tenu une activité familiale et intergénérationnelle à l'amphithéâtre de Mont-Joli, dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes.

Samedi, La Débrouille, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l’Est Bas-Saint-Laurent, le Centre-Femmes de Rimouski, le Centre-Femmes de La Mitis, Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent et le Comité féministe du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski se sont réunis pour organiser les activités.

Cette initiative, qui vient aussi commémorer la tuerie de Polytechnique en 1989, prend une tout autre importance en 2022 puisque les violences conjugales ont causé la mort de 21 personnes dont 14 femmes, six enfants et un homme au Québec, rappelle Marie Nicolas, coordonnatrice sociopolitique au sein de La Débrouille.

On voulait justement que chacun prenne part et soit acteur et actrice de ce changement social , souligne-t-elle. Mme Nicolas rappelle que les violences conjugales et les violences genrées sont une problématique sociale.

Marie Nicolas, coordonnatrice au sociopolitique à La Débrouille, un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Par ailleurs, Marie Nicolas précise que les hommes et les femmes lesbiennes peuvent aussi subir de la violence conjugale.

Il faut détruire ces mythes-là pour que les personnes puissent venir chercher de l'aide , insiste-t-elle.

« Il ne faut pas croire que ce sont des cas isolés. Ça existe et on s'en occupe. Il y a des organismes qui luttent et qui travaillent pour ça. » — Une citation de Marie Nicolas, coordonnatrice sociopolitique, La Débrouille

Avec des vécus différents et des parcours parfois difficiles, plusieurs dizaines de personnes ont profité des activités proposées samedi matin. L'activité se voulait un prétexte pour briser l'isolement des femmes et encourager la solidarité.

Les organisatrices tenaient avant tout que ce rassemblement féministe se déroule dans une ambiance familiale et intergénérationnelle, explique Marianne Poirier, agente de développement au Centre-Femmes de La Mitis.

Les 12 jours, c'est très important d'en parler, mais on avait aussi envie d'amener une petite légèreté, d’être dans le thème de ''transformer pour guérir, guérir pour transformer'', puis être dans l'éducation, mais un peu plus ludique , mentionne-t-elle.

Marianne Poirier, agente de développement au Centre-Femmes de La Mitis Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

L'un des participants, Alexandre Courtois, a tenu à y emmener ses garçons. Je voulais qu'ils s'instruisent par rapport au féminisme. Je pense que c'est important de passer ça aux générations futures et puis c'est une belle activité familiale , estime le père de famille.

Des générations différentes ont pu se côtoyer lors de l'événement. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le comptoir de vêtements usagés la Frip Mob-Îles était aussi de la partie. En activité depuis juillet, cette friperie distribue gratuitement des vêtements aux personnes qui en ont besoin. Dans un contexte de violences, c'est une ressource plus que nécessaire , rappelle la bénévole Anne Lavoie.

C'est un besoin de base. Le besoin de se vêtir, c'est comme ça qu'on souhaite y répondre, mais c'est aussi d'amener ça dans un contexte de festivités, d'amener ça dans un contexte où c'est quelque chose d'agréable de trouver une nouvelle pièce de vêtements avec laquelle on va se sentir bien , fait-elle valoir.

Un webinaire est à l'horaire mardi à 18 h, sur la page Facebook Résonnance, le laboratoire de transformation sociale et médiation culturelle. Il porte sur la pédagogie critique féministe avec Gina Thésée, professeure à l' UQAM en didactique.

Par ailleurs, d'autres activités sont prévues jusqu'à mardi.

Avec les informations de Perrine Bullant