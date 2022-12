Le Marché de Noël de Rouyn-Noranda attire les foules

Des centaines de personnes ont déambulé à travers les allées du marché de Noël.

Marie Lou Gagnon Pelchat est l’une d’elles. Sauf que l’étudiante au Cégep est animée d’un but précis, et recherche des cadeaux de Noël fabriqués par des artisans locaux.

« C’est dans mes valeurs d’encourager l’économie d’ici, de favoriser les petits commerçants plutôt que les grandes chaînes de magasins », explique la jeune femme.

L’étudiante Mari Lou Gagnon Pelchat et son amie Alexandra Perron ont visité le marché de Noël de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Chaussons tricotés à la main, décorations et accessoires en macramés, alcools artisanaux à base de miel… Les produits d’ici sont tous sauf aux abonnés absents.

Je veux me laisser surprendre , ajoute Marie Lou Gagnon Pelchat.

Traiteur libanais

Roy Haddad est lui aussi présent, mais il arbore des souliers bien différents de ceux de Marie Lou Gagnon Pelchat. Le chef cuisinier dirige le kiosque de son propre service de traiteur, l’Olivier du Roy.

J’ai des feuilles de vigne végétariennes, dit-il fièrement. Elles sont cuites et braisées au citron. J’ai du hummus classique et des taboulés au quinoa , dit-il.

Né au Liban, M. Haddad a inauguré son service de traiteur il y a à peine deux semaines. Il espère charmer ses clients avec les recettes de sa grand-mère et de sa mère.

Face aux curieux qui s'agglutinent devant son kiosque, Roy Haddad se permet de rêver un peu.

Roy Haddad est l'un des participants au Marché de Noël de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Il espère ouvrir son propre commerce d'ici un an. D’ici là, il se donne comme objectif d’écouler ses produits au détail.

« C’est la naissance de l’Olivier du Roy. Je veux me concentrer sur la vente au détail. Je suis en négociation avec des commerces. Depuis une semaine, j’ai des produits en vente au magasin d’alimentation biologique, La Semance. Ça prend du travail et de la persévérance, mais j’aimerais bien, dans un an ou deux, avoir mon petit local. Sur l’avenue principale », se demande-t-il.

Roy Haddad a immigré au Québec en 2004, à l’âge de 18 ans. Il habite à Rouyn-Noranda depuis six ans.

La 15e édition du Marché de Noël de Rouyn-Noranda est présentée par la Fonderie Horne au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le 3 et 4 décembre avec la présence d'une quarantaine d'exposants de la région.