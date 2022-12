Des cartes de Noël avec Pitou pour une bonne cause

Durant toute la fin de semaine, des familles peuvent se faire prendre en photo avec leur animal de compagnie dans un décor du temps des Fêtes et transformer le tout en carte de Noël. En plus d'en conserver une copie, d'autres iront à des personnes qui souffrent du cancer.

Je voulais faire de quoi avec les chiens pour les cartes de Noël, je trouvais que c'était une belle idée, une petite touche pour la zoothérapie , précise le directeur général Du fjord au lac, Pier-Luc Langlais. Son organisme offre du soutien et de l’information aux personnes touchées par le cancer.

Finalement, Pier-Luc Langlais a décidé de joindre l’utile à l’agréable en proposant des forfaits à partir de 30 $.

On profite du moment avec les séances photos pour leur offrir de quoi, on leur vend évidemment, et l'argent qu'on amasse par la vente de cartes de Noël ici, ça nous permet d'en fabriquer d'autres pour les personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants , ajoute Pier-Luc Langlais.

Pier-Luc Langlais de l’organisme Du Fjord au Lac. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Des dizaines de personnes sont attendues dans les locaux du Complexe canin du Saguenay pour cette séance photo bien spéciale qui se déroule jusqu’à dimanche.

L'année passée, il y avait une partie de l'argent pour les photos qui allait directement à la SPCA. Cette année, ça va pour l'évènement Du fjord au lac qui va imprimer des cartes de Noël , indique la propriétaire de la boutique, Pascale Roy.

Pascale Roy est la propriétaire de Griffés Distingués. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Après avoir reçu la demande de l'organisme Du fjord au lac, la propriétaire de la boutique Griffés Distingués n'a pas hésité un instant.

Le responsable de l'organisme est heureux de voir l'engouement pour l'activité. Il espère atteindre son objectif de 500 cartes distribuées dans la région.

C'est sûr que c'est formidable de voir que le monde embarque puis en plus j'entends dire qu'ils donnent généreusement. C'est formidable parce que nous, plus on amasse, plus on peut donner donc de voir que c'est un succès, évidemment, ça fait chaud au cœur.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.