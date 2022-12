Un musée de la C.-B. fête le rapatriement d’une coiffure centenaire de la Nation Susk’uz

Selon la cheffe héréditaire de Maiyoo Keyoh, Petra A'Huille, la coiffure retrouvée au Musée royal de l'Ontario a appartenu à son arrière-arrière-grand-père, George A'Huille. Petra A’Huille, Maiyoo Keyoh hereditary chief, examines the headdress that belonged to her great-great-grandfather, George A’Huille. The headdress is going on display near its home territory in northern B.C. after about 140 years at the Royal Ontario Museum. (Maiyoo Keyoh)

Photo : Maiyoo Keyoh Society