Une première école primaire de Montréal a son propre parc de planche à roulettes

L'enseignante pourra maintenant continuer cette activité parascolaire avec les élèves du primaire sur des modules adaptés à leurs capacités.

La jeune Joséphine, élève à Saint-Louis-de-Gonzague, aime la sensation que lui donne le fait de glisser sur sa planche, mais plus encore, elle trouve que son école primaire est maintenant comme les écoles qui ont des programmes sportifs. « Nous, c'est comme si on était une école de skate, parce qu'on a un skatepark et on a des cours. »

Heureux que la neige se fasse quelque peu attendre, les élèves avaient hâte d’essayer le parcours. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Avant que les jeunes planchistes ne puissent s’envoler, il aura fallu trois ans de démarches et de formalités. La livraison, effectuée fin novembre, a été un peu tardive mais surtout délicate puisqu'il a fallu soulever une à une les pièces de béton qui composent le parcours.

L’installation a eu lieu le 25 novembre. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Le centre de services scolaire a dû revoir les soumissions initiales en raison de la hausse du prix des matériaux. Par ailleurs, pour des questions de sécurité, il a aussi fallu attendre la tenue d’une journée pédagogique où les élèves étaient absents.

Après avoir relevé un défi lancé par une amie, Marie-Émilie Gagné a commencé à faire de la planche à roulettes à l’âge de 35 ans. En découvrant ce sport qui a fait son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo, elle a vite reconnu des valeurs prisées dans le monde de l’éducation. « Les valeurs de persévérance, de confiance en soi et d’entraide se retrouvent aussi à l'école. Je me suis dit : "Pourquoi ne pas faire un parascolaire de planche à roulettes et ramener ces valeurs présentes dans un sport qui est, pour moi, très complet?" » dit-elle.

Le projet a été réalisé au coût de 31 000 $, dont une somme de 6000 $ versée par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Les parents du conseil d’établissement se sont laissés convaincre d’investir dans le parc de planche à roulettes. En quelques jours, la cour de l’école a attiré l’attention dans le quartier. « C’est déjà un projet qui a fait des heureux parce que je suis passée samedi et dimanche et j'ai eu le plaisir de voir des petites familles et des enfants en trottinette essayer le skatepark. Ça m'a convaincue que c'était une bonne idée et que ça correspondait a un besoin, finalement », explique Monique Fournier, mère d’un élève de l’école Saint-Louis-de-Gonzague et présidente du conseil d’établissement.

Arthur, un autre élève de l’école, est ravi.

« C’est cool parce que tu peux venir skater la fin de semaine et ça donne des espaces plus grands pour faire des figures. » — Une citation de Arthur, élève à l'école primaire Saint-Louis-de-Gonzague

Toutefois, le nouveau parc s’est aussi attiré quelques plaintes au sujet du bruit que produisent les planches sur les joints métalliques. Les mois d’hiver serviront possiblement à chercher des accommodements en vue du printemps.