Des pales d’éoliennes géantes en production à Gaspé

La direction confirme que la production a débuté, sans toutefois donner plus de détails. LM Wind Power a décliné notre demande d’entrevue.

Les travaux d’agrandissement de l’usine ne sont pas encore terminés, mais selon des informations obtenues par Radio-Canada, les moules conçus pour fabriquer les pales géantes seraient en fonction.

Il s’agit du projet d'agrandissement de l'usine de pales d'éolienne qui a nécessité un investissement de plus de 160 millions de dollars, annoncé en juillet 2021. En comptant les travaux au port de Gaspé et la construction d’une route pour le transport des pales, les investissements dépassent maintenant les 200 millions de dollars.

Destinées aux marchés européen et américain, les pales seront entreposées dans la cour arrière de l’usine avant d’être expédiées par bateau. Photo : Gracieuseté Marc Vaillancourt - LFG Construction:

De nouvelles familles à loger

À terme, ce projet d'expansion aura permis de créer près de 200 nouveaux emplois s'ajoutant progressivement aux 380 déjà existants. Actuellement, environ 500 employés travaillent à l’usine de Gaspé, dont plusieurs sont originaires des Philippines. Ce nombre devrait augmenter, explique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

« On sait que ce qui a été annoncé par LM Power en création d'emplois n’est que la pointe de l’iceberg par rapport au potentiel de développement de l'usine. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

L'accueil du personnel supplémentaire représente un défi considérable dans le contexte de pénurie de logements qui sévit à Gaspé, mais Daniel Côté ne semble pas s’en inquiéter outre mesure.

L'usine LM Wind Power à Gaspé Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Il rappelle que la construction de nouveaux logements est bien entamée.

« Il se construit beaucoup de nouveaux logements présentement à Gaspé. En fait, on est sur un boom de construction. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Il estime que les chantiers vont bon train, et ce, malgré la surchauffe du marché immobilier et les taux d'intérêt élevés qui peuvent ralentir certains promoteurs.

Par exemple, le projet de 144 unités de logement avec lequel on est attachés avec un promoteur doit commencer l'an prochain, exactement comme prévu , indique-t-il. Aussi, on a 19 unités qui se construisent à côté de l'hôtel de ville. Les fondations ont été coulées dans la dernière semaine. Bref, ça bouge quand même beaucoup et on a d'autres promoteurs qui cognent à nos portes également.

Le domaine de la construction est en pleine effervescence à Gaspé (archives). Photo : Radio-Canada

Ces nouvelles habitations pourraient nécessiter la construction d'infrastructures neuves. Mais la Ville souhaite d'abord étudier la capacité des infrastructures actuelles.

On sait que dans certains secteurs de la ville, ça commence à être de plus en plus problématique au niveau de la grosseur des conduites pour fournir l'eau potable ou recueillir les eaux usées , admet le maire. Selon lui, certaines stations de pompage semblent poser problème plus que d’autres.

Pour le projet de 144 logements et même pour un autre projet qui se pointe, on aurait de la marge , explique-t-il. Mais ceci dit, on sait que Gaspé va connaître encore une grosse phase de croissance.

Ainsi, la Ville attend un portrait juste de la situation avant de prendre des décisions.

Ça doit être étudié par nos ingénieurs cet hiver , prévoit le maire, et on aura un rapport qui va nous dire si on veut construire, par exemple, tel nombre d'unités résidentielles, ça va prendre quel investissement, et dans quel secteur.

« Est-ce qu'on va continuer de faire grandir cette ville-là où est-ce qu'on prend une pause dans le développement pour se consacrer à la consolidation de nos infrastructures actuelles? » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Le lien routier prêt pour l’été prochain

Pendant ce temps, les travaux de construction d’un lien routier de 6,3 km pour transporter les pales jusqu'au port de Sandy Beach avancent bien, fait savoir Daniel Côté.

Le chantier de construction du lien routier jusqu'au port de Sandy Beach Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Retardés par l’arrivée prématurée de la neige, les travaux d’asphaltage devront attendre au printemps. Il y avait eu des retards aussi dans les autorisations environnementales qui ont ralenti le départ des travaux , rappelle le maire, mais tout va finir par rentrer dans les délais à la fin.

D'après le reportage de Bruno Lelièvre