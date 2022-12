Le phénomène de l’itinérance inquiète les élus du Témiscamingue

Le phénomène est beaucoup plus présent ces dernières années, accentué par la pandémie.

Le maire de Ville-Marie Martin Lefebvre affirme avoir été interpellé à ce sujet par un travailleur du milieu.

Il mentionne que les cas signalés concernent Ville-Marie, mais aussi d'autres municipalités où l'itinérance est moins visible.

Quand j'ai eu l'information voilà quelques semaines, c'est qu'on me disait qu'il y en a qui couchaient dans leur voiture, ça c'est pour les personnes qui ont une voiture, qui n'ont pas d'hébergement, parce que d'autres n'ont carrément pas de voiture, ça c'est clair. Dans des maisons abandonnées, peut-être dans des rangs, c'est un peu comme ça le portrait qui se présente dans une grande région comme le nôtre ou en tout, c'est ce qui fait que peut-être c'est moins visuel aussi, alors que quand tu es dans une petite ville ou une agglomération plus importante, c'est sûr que c'est plus visuel que quand on a un grand territoire , explique le maire.

On ne les voit pas toujours chez nous, mais il y en a assurément parce qu'il y a de la pauvreté, il y a des situations dramatiques, des situations familiales avec leurs problématiques, des gens éloignés du marché du travail. Donc c'est clair qu'il y en a chez nous, on ne peut pas se cacher par rapport à ça , ajoute l'élu de Ville-Marie qui mentionne au passage que le manque de logement contribue à l'apparition du phénomène.

Il existe peu de données sur le nombre d'itinérants au Témiscamingue, mais on évalue leur nombre à environ 15 à 20 personnes, selon la préfète Claire Bolduc.

Elle affirme que la situation préoccupe son administration.

D'ailleurs, au dernier conseil, les maires ont voté une résolution pour appuyer le CISSS AT qui demande l'ajout d'une ressource au Témiscamingue, un travailleur social pour accompagner les policiers de la Sûreté du Québec lorsqu'ils interviennent auprès des itinérants.

Les gens du réseau du CISSS-AT, des groupes communautaires sont très alertes sur ces situations-là. Et ça nous préoccupe. Au point où on sait qu'il y a des organismes qui ont planifié, qui ont prévu des lieux d'hébergement pour des personnes en situation d'itinérance et ces organismes-là, la MRC leur a parlé pour dire, si vous avez besoin, si on peut faire quelque chose, indiquez-le, on va se mettre en mode action avec vous , précise la préfète.

Il y a une quinzaine de jours, le Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue a inauguré à Ville-Marie un projet de logements sociaux abordables pour hommes, pères et enfants.