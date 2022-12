Un match de hockey 100 % féminin : une inspiration pour les jeunes joueuses de Sept-Îles

Le match de hockey entre La Force de Montréal et les Whales du Connecticut disputé samedi après-midi à Sept-Îles permet non seulement à la population de profiter d'une partie de hockey sur le territoire, mais donne aussi l'occasion aux jeunes hockeyeuses d'assister à un événement sportif qui ne regroupe que des athlètes féminines.

Rencontrées avant le match, quatre jeunes joueuses de l'équipe des Nord-Côtières ont dit avoir hâte de voir les grandes jouer . Elles se réjouissent de pouvoir regarder sur la glace la hockeyeuse Ann-Sophie Bettez, qui est originaire de Sept-Îles.

Les joueuses ne sont pas habituées à voir que des femmes se disputer la rondelle.

« C'est sûr que ça va être bizarre, parce que d'habitude on regarde plus les garçons. Ça va être différent. » — Une citation de Maïka Ribeiro Bérubé, 11 ans, hockeyeuse des Nord-Côtières

L'équipe des Nord-Côtières est un regroupement de jeunes hockeyeuses de la Côte-Nord pour disputer la Coupe Chevrolet.

Les quatre Nord-Côtières soutiennent être inspirées par l'équipe de La Force et aspirent à se rendre aussi loin dans ce sport.

Leurs mères étaient aussi présentes pour le match.

Les mères des hockeyeuses de l'équipe les Nord-Côtières (de gauche à droite): Joana Ribeiro, Tania Bossé, Caroline Dallaire Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

C'est le fun parce qu'on n'a pas la chance d'en voir souvent , met de l'avant l'une des mères, Joana Ribeiro. Le hockey, ça reste que c'est un sport majoritairement masculin, donc de voir des filles, c'est inspirant pour nos filles, de voir qu'elles auront peut-être la chance un jour de se rendre-là.

« Ça leur permet de voir que de croire en leur rêve, puis de ne pas abandonner, de travailler fort, ça peut te rendre loin. Ce ne sont pas juste les athlètes masculins qui ont cette chance-là. Les femmes puis les filles peuvent croire en leur rêve. » — Une citation de Tania Bossé, mère d'une jeune hockeyeuse

La capitaine et attaquante de La Force, Ann-Sophie Bettez, originaire de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La capitaine et attaquante de La Force, Ann-Sophie Bettez, se réjouit de jouer à Sept-Îles samedi. De pouvoir revenir à Sept-Îles, puis de faire un spectacle devant eux, bien c'est exceptionnel. C'est quelque chose que je ne pensais jamais qui allait arriver , confie-t-elle.

L'athlète souhaite que l'équité salariale soit atteinte un jour dans le domaine du hockey. Selon elle, même s'il y a eu plusieurs avancées dans les dernières années, le salaire plus bas dans les équipes féminines peut être un frein pour certaines joueuses qui voudraient se lancer dans ce sport à temps plein.

François Tremblay est le vice-président de Hockey féminin Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le vice-président de Hockey féminin Côte-Nord, François Tremblay, indique qu'il existe a une relève importante dans le hockey féminin de la région. Il ajoute que certaines pratiques sont entièrement féminines.

Les joueuses embarquent dans le hockey et demeurent plus longtemps dans le sport parce qu'elles aiment ça et qu'il y a des débouchés , explique le vice-président.

« Il y a 15-16 ans j'entendais : “une fille qui veut jouer au hockey? Bien, voyons donc! Elle n'a pas d'affaires à faire sur une patinoire.” Mais, tranquillement, ça, je ne l'entends plus. Tranquillement, il y a du changement. » — Une citation de François Tremblay, vice-président de Hockey Féminin Côte-Nord.

Vers 15 h 30, l'équipe La Force a gagné le match 4 contre 3 en tir de barrage. C'est d'ailleurs Ann-Sophie Bettez qui a marqué ce dernier but. Un autre match est prévu dimanche à 12 h.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe