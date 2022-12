Vents violents : au moins 38 000 Ontariens privés d’électricité

Au moins 38 000 Ontariens ont été privés d’électricité samedi après-midi après que des vents violents ont secoué le sud et l'est de l'Ontario, ainsi que certaines régions du nord de la province.

La carte des pannes d'Hydro One montre plus de 300 interruptions électriques en début d'après-midi, principalement dans le sud et l'est de l'Ontario.

Environnement Canada a précédemment émis des avertissements de vents avec des rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure, notamment dans la région du Grand Toronto, à London et à Windsor.

L'agence affirme que la plus forte rafale enregistrée en début d'après-midi s'est produite à Port Colborne, en Ontario, où les vents ont atteint 100 kilomètres à l'heure.

Le météorologue Peter Kimbell dit que le front froid à l'origine de ces vents devrait se diriger vers l'est dans le courant de la journée.

Environnement Canada a précédemment averti que les vents pourraient provoquer des pannes de courant et endommager les bâtiments.

