Le cirque à l’honneur à la Pulperie de Chicoutimi

Si les acrobates et les clowns vous fascinent, la nouvelle exposition de la Pulperie de Chicoutimi pourrait bien piquer votre intérêt.

Elle s'intitule Place au cirque! et elle regroupe plus de 150 objets, mais aussi des vidéos et des jeux interactifs.

Les visiteurs feront un voyage dans le temps. Ils pourront ainsi se familiariser avec la réalité des premiers amuseurs publics tout en découvrant les principales compagnies contemporaines de cirque du Québec.

Les curieux auront aussi l'occasion de se renseigner sur la vie des artistes en tournée et sur leurs préparatifs en prévision de la tenue d'un spectacle.

L'exposition sera présentée jusqu'au 16 avril.