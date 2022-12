Virus respiratoires : le taux d’absentéisme est élevé dans les écoles de la Côte-Nord

C'est ce que révèlent les données des centres de services scolaires (CSS) du Fer et de l’Estuaire. Ce taux est semblable à la moyenne provinciale avec 12 % d’élèves absents en date du 21 novembre, selon les données du ministère de l’Éducation.

Toutefois, la situation dans les écoles nord-côtières semble moins inquiétante que l'hiver dernier, selon le directeur du CSS du Fer, Richard Poirier.

Au CSS du Fer, le taux d'absentéisme s'élevait à près de 9 % en date du 12 novembre, tandis que ce taux s'élève à 12 % actuellement, indique le directeur général.

Les absences pouvaient être presque du double certaines journées en janvier et en février derniers. Donc on est ailleurs actuellement, bien qu'il y ait un taux d’absences significatif , précise M. Poirier.

« C'est clair que si on compare à ce qu'on a vécu en janvier, février et mars 2022, on est ailleurs. On pouvait avoir jusqu'à 200 ou 300 jeunes qui pouvaient être retirés des cours une journée à cause de la COVID-19. »