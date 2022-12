Une journée pour sensibiliser aux enjeux des personnes handicapées en région

En collaboration avec l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, il invite la population à un événement au Petit Théâtre du Vieux-Noranda.

Il y aura notamment une conférence du fondateur de Mobilité Québec, un organisme qui sensibilise la population au vécu des personnes à mobilité réduite, un atelier de djembé collectif et une soirée avec les Frères CorJules, un groupe de musique d'Authier-Nord.

L'objectif est de sensibiliser la population aux réalités des personnes handicapées de la région.

L'agente de communication et de projet communautaire au RAPHAT Marie-Pier Boucher rappelle que plusieurs enjeux touchent cette frange de la société.

On parle du transport adapté en région. La raison c'est qu'on a un manque de financement pour le transport adapté. Puis on a aussi un manque de main-d'œuvre. Ça devient quand même difficile d'offrir le service de transport adapté, puis c'est difficile d'y accéder aussi, explique la responsable.

Les familles ont aussi de la difficulté à avoir un service de répit. Présentement, nous on a un comité répit, c'est vraiment parce qu'ils ont de la difficulté à avoir accès à des services de répit. Les familles, les proches aidants sont vraiment fatigués, surtout depuis la COVID, puis l'accessibilité des familles au soutien dans le service, c'est très difficile aussi , ajoute la responsable.

Selon des statistiques du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue d'il y a une dizaine d'années, en Abitibi-Témiscamingue, environ une personne de 15 ans et plus sur trois (35 %) vivait avec une incapacité.

Marie-Pier Boucher déplore un manque de financement dont les organismes ont besoin pour offrir les services à leurs membres.

Pour les organismes, c'est sûr que le financement ne suit pas le coût de la vie, ça devient de plus en plus difficile d'offrir des services à nos membres. Sinon il y a aussi l'accessibilité universelle, que ça soit pour les loisirs, pour les services de répit et tout ça. Donc ça, ça devient aussi compliqué , souligne Marie-Pier Boucher.

Selon l’Office des personnes handicapées du Québec, en 2017, il y a eu 16,1 % des Québécoises et Québécois de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ont une incapacité.