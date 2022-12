Toronto est impatiente d’accueillir des matchs de la Coupe du monde en 2026

La répartition des 10 matchs promis au Canada n'est pas encore connue, mais la Ville de Toronto a fait l'ébauche de ses plans pour cinq matchs, quoi qu'elle aimerait en organiser un total de six.

Rien qu'à s'imaginer un BMO Field rempli à pleine capacité pour un match des Canadiens dans le cadre du plus grand rendez-vous du soccer, le président du Toronto FC, Bill Manning, ne tient plus en place. Les quatre prochaines années seront chargées, certes, mais en même temps, elles ne passeront pas assez vite, souligne-t-il.

Ce sera probablement un événement comme jamais cette ville n'en a connu auparavant , a-t-il dit au micro de Radio-Canada.

J'ai vu ce que la Coupe du monde de soccer de 1994 a fait pour les États-Unis [qui en étaient les hôtes] et je vois quelque chose de similaire se produire ici. Je pense que le sport va croître de façon exponentielle à partir de là.

L'équipe canadienne a validé son billet pour la Coupe du monde au Qatar avec une victoire au BMO Field à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Suivi plus largement que les Jeux panaméricains dont Toronto a été l'hôte en 2015, le Mondial de soccer rejoint des milliards de personnes à travers la planète. C'est d'ailleurs ainsi que la Ville de Toronto justifie son investissement. L'événement lui servira de vitrine sur le monde.

C'est de plus en plus concurrentiel pour attirer non seulement les touristes, mais pour attirer aussi des affaires, des entreprises et de l'investissement à Toronto , explique Patrick Tobin, chef du développement économique et de la culture de la ville.

« On dirait que Toronto est parmi les meilleures villes au monde. C'est notre façon de promouvoir la ville. » — Une citation de Patrick Tobin, Ville de Toronto

Le coût de la tenue de quelques matchs est évalué à 300 millions de dollars, une facture dont les deux tiers seront couverts par les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Si le prix paraît élevé, M. Tobin estime que le jeu en vaudra la chandelle.

La Ville prévoit des retombées de quelques centaines de millions de dollars, la création de plus de 3 000 emplois et la venue de plus de 175 000 touristes à Toronto. Après plus de deux ans de pandémie, elle espère aussi qu'un événement rassembleur de la sorte puisse servir d'investissement dans la communauté.

Les liens entre les communautés sont un peu plus faibles après qu'avant la pandémie et je pense qu'un grand événement comme la Coupe du monde ici à Toronto va développer des liens entre les Torontois pour que nous puissions renforcer la communauté ici et ça serait un très bon investissement pour non seulement les retombées économiques mais aussi les retombées sociales auxquelles on s'attend.

Les organisateurs ont encore beaucoup de pain sur la planche, assure-t-il, mais puisque l'organisation de matchs de la Coupe du monde à Toronto ne nécessitera pas d'importants travaux, comme pour les Jeux Pan Am, ils disposent d'une certaine flexibilité. Un échéancier plus détaillé devrait être produit en 2023, nous dit-on.