Plus de 1,5 M$ recueillis pour les banques alimentaires de la Colombie-Britannique

Fidèle à sa tradition depuis plus de trente ans, CBC/Radio-Canada collecte des fonds pendant une journée du mois de décembre pour soutenir les banques alimentaires. À 18 h 30, lors de la 36e journée de levée de fonds, 1 537 089 $ ont été recueillis.

En 2021, l’événement a permis de collecter un record de 2 963 015 $ pour aider des personnes dans le besoin.

Les équipes de Radio-Canada ont tenu une émission spéciale le 2 décembre sur les ondes d’ICI Première sur les banques alimentaires. Photo : Radio-Canada / Audrey Simon

Les activités spéciales de CBC/Radio-Canada ont lieu le 2 décembre, mais vous pouvez faire un don aux banques alimentaires en ligne  (Nouvelle fenêtre) jusqu’au 31 décembre inclus.

Une augmentation particulière de la demande en C.-B.

Ces deux dernières années, la quantité de nourriture distribuée par la banque alimentaire du Grand Vancouver, l’une des plus grandes de la province, a presque doublé.

D’après le rapport Bilan-Faim 2022 de Banques alimentaires Canada, les visites dans les banques alimentaires en Colombie-Britannique ont augmenté de 25 % entre 2021 et 2022, soit davantage que la moyenne nationale, qui a connu une hausse de 15 %.

Cette hausse de l’insécurité alimentaire est attribuable à l’inflation et aux déplacements de populations, liés aux catastrophes naturelles, comme les feux de forêt et les inondations, d’après le rapport.

Daniel Huang-Taylor, directeur général de Banques alimentaires Canada, indique que de plus en plus de visiteurs sont issus de communautés marginalisées, notamment des Autochtones, des immigrants, des réfugiés et des personnes vivant avec un handicap, mais aussi d’étudiants et d’enfants.

D’après le rapport, une personne sur trois qui se rend aux banques alimentaires est un enfant.