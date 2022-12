Paul Johnson est nommé nouveau directeur municipal de Toronto

M. Johnson était auparavant directeur adjoint de la Ville Reine pour les services communautaires et sociaux. Sa promotion fait de lui le plus haut fonctionnaire de Toronto, responsable de départements allant des transports à la planification en passant par les parcs.

C'est un privilège d'être chargé de diriger la fonction publique incroyablement talentueuse et travailleuse de Toronto pour améliorer la qualité de vie des résidents, en particulier dans une ère post-pandémique , a déclaré le fonctionnaire dans un communiqué.

Toronto est une ville dynamique, et j'ai hâte de poursuivre l'important travail qui est déjà en cours [...] fournir des services essentiels et améliorer l'habitabilité de nos quartiers.

Selon le communiqué de presse, l'embauche de Paul Johnson intervient après une recherche approfondie menée par une entreprise tierce . Le document indique aussi qu'il a été choisi à l'unanimité , notamment par le maire John Tory, son adjointe Jennifer McKelvie, le conseiller municipal Stephen Holyday et l'ancien conseiller Mike Layton.

Toutefois, la nomination a été officiellement faite grâce aux nouveaux pouvoirs de maire fort de John Tory.

Auparavant, l'embauche d'un nouveau directeur municipal nécessitait une décision de tout le conseil municipal.

Ma préoccupation est le fait que ce rôle important et puissant ne relève plus du conseil municipal, mais que désormais un employé du maire peut l'embaucher et le licencier ainsi que d'autres cadres supérieurs unilatéralement, sans les freins et contrepoids nécessaires , a déploré le conseiller municipal Josh Matlow sur Twitter.

Dans un communiqué, le maire John Tory a déclaré que M. Johnson était un leader engagé avec le sens du service.

Il s'est distingué au sein du comité d'embauche parmi un groupe de candidats exceptionnels et est vraiment la bonne personne au bon moment pour diriger l'administration de la ville de Toronto.

Avant d’avoir commencé à travailler pour la ville de Toronto en 2021, Paul Johnson avait passé 10 ans à Hamilton, notamment à la tête du centre des opérations d'urgence de la ville durant la pandémie.

Paul Johnson succède à Tracey Cook qui avait occupé le poste de direction par intérim après le départ de Chris Murray en juin.