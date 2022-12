Les résidents des Plateaux sans câble ni téléphone devront encore patienter

Les résidents de Saint-François-d'Assise et de Saint-Jean-de-Matapédia qui sont toujours éprouvés par des pannes de câblodistribution et de téléphonie résidentielle devront encore patienter.

Des clients de Telus résidant dans la région de Matapédia-et-les-Plateaux sont privés de services de téléphonie résidentielle et de câblodistribution depuis plus de deux semaines.

Telus devra d'abord effectuer des travaux d’élagage des arbres chargés de neige qui sont tombés le 17 novembre et qui ont endommagé l’infrastructure d’électricité et de télécommunications.

Une coupure de courant planifiée aura lieu le 9 décembre afin de permettre la réalisation de ces travaux.

Nous serons ensuite prêts à débuter les réparations le plus rapidement possible afin de restaurer le service pour les résidences, tout en assurant la sécurité des membres de notre équipe, qui est notre plus grande priorité , a fait savoir la porte-parole de Telus, Jacinthe Beaulieu.

En attendant, nous avons offert à nos clients des terminaux intelligents qui donnent accès à un service de téléphonie grâce au réseau mobile , ajoute-t-elle.

Depuis, les techniciens ont pu rétablir le service pour deux résidences grâce à une voie de contournement, selon Mme Beaulieu.